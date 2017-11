(AUDIO) Padres Autoconvocados realizaron graves acusaciones e irían a la Justicia

Padres Autoconvocados presentaron una nota al Ministerio de Educación y fueron atendidos por el titular de la cartera, Diego Romero y su equipo. “Nenes de diez y once años que se les ha pasado vídeo de como tener relaciones sexuales, las diferentes posiciones, cómo masturbarse y que eso es normal, que los papás lo hacemos. No es sólo por el cartel de un baño”, comentó Leyla, una de las madres que forma parte de este grupo, en diálogo con AIRE LIBRE FM.

“Nuestras quejas no eran sólo de los baños mixtos, que involucraba a menores de edad. Él, como es de público conocimiento, no estaba al tanto de la situación y nos dimos cuenta. Nos quedamos tranquilos porque se está trabajando en distintas escuelas y jardines”, dijo Leyla al comenzar la entrevista con este medio.

Y agregó: “No sólo en los baños mixtos, sino en el haber sacado la carita a los baños de nenes y nenas. Esa era la problemática. Eso va más allá porque se está enseñando a los niños con un programa que se no se está utilizando bien”.

Por otra parte, el ministro dijo en este medio que “no era un programa que implementaría esta cartera”.

“Yo no le voy a decir al ministro como tiene que manejar su gabinete, pero tiene que ir a recorrer los colegios y ver como están. Ahora nos tuvimos que juntar un grupo de padres para que esto saliera a la luz y se dieran cuenta de que forma lo están enseñando a los niños”, expresó la madre.

Y añadió: “En una escuela, a un nene que no quiere jugar con una muñeca le ponen carita triste, hay formas y formas. Yo quiero saber si los docentes están capacitados para dar este material”.

“Nenes de diez y once años que se les ha pasado vídeo de como tener relaciones sexuales, las diferentes posiciones, cómo masturbarse y que eso es normal, que los papás lo hacemos. No es sólo por el cartel de un baño. Sobre este punto, no tienen una respuesta certera. Es muy probable que tengamos que ir a la Justicia”, aseveró Leyla.

La integrante de Padres Autoconvocados expresó que el ministro brindaría una respuesta al 10 de diciembre con todas las situaciones que se plantearon, ya que “son muchos los colegios y jardines”.

“Los que tengamos que hacer por parte judicial, ir a la Justicia, los que tengamos que presentar notas en el Ministerio lo haremos detalladamente en la dependencia. Una de las personas que estaba con él en su gabinete nos dijo que se habían violado los derechos de nuestros hijos y que nos correspondía ir a la Justicia. En cuanto al Ministerio de Educación no tienen respuesta”, finalizó.

(AUDIO) Aire Libre 963: