(AUDIO) Un subcomisario de Ushuaia fue denunciado por violencia de género

A través de su cuenta de Facebook, Mariela Lezcano, publicó fotos y explicó la situación que atraviesa luego de denunciar a su ex pareja por violencia de género. Jorge Ramón Sotelo, subcomisario de la Policía Provincial en Ushuaia, fue acusado de golpear y violar las órdenes impuestas por la Justicia: “La verdad es que estoy pasando por el peor momento de mi vida. Desde el 2013 vengo con este problema con el papá de mis hijos, no me deja vivir ni organizarme, utiliza a mis nenes como rehenes y la verdad es que nosotros no tenemos una vida tranquila”, expresó en AIRE LIBRE FM.

Acerca de las situaciones de violencia física en su hogar, Lezcano señaló: “En su momento me tiró en el piso de mi casa, me dejo esguinzada con mis hijos viendo y llorando. Los vecinos intervinieron y llamaron a la Policía. A mi me trasladaron en ambulancia y el Juez dispuso una orden de acercamiento por tres meses, nada más”.

Y añadió: “Todo el tiempo tenemos un régimen de visita impuesto por la Justicia y él lo incumple. Va a mi casa a la hora que quiere, llega a mi trabajo y me invade”.

La mujer contó una extraña situación, en donde este sujeto habría enviado fotos de sus partes íntimas al grupo de padres del jardín: “En el grupo de Whatsapp de padres del jardín de mi hija, él mandó fotos de sus partes íntimas y yo lo expuse en el Facebook por lo que me hizo una denuncia. ¿Que hizo la Justicia? Me puso una orden de restricción de acercamiento y de no exponerlo en las redes sociales porque tuve que poner un abogado y acercarme a los tribunales para hacer mi descargo”.

Y agregó: “Él dijo que era una mentira y por eso me denunció porque dice que lo injurio. Como prueba, mostré las capturas de pantallas con su mensaje y el repudio de los padres”.

Sobre la atención del Estado, la mujer lamentó: “Tengo un audio que grabé donde dicen que tengo que buscar ayuda psicológica porque es el padre que me tocó. Ellos no pueden hacer nada, que acuda a otras instancias”.

“Se fue de vacaciones y le pedí si podía firmar un permiso para irme con mis hijos a un lugar cerca de El Calafate donde tengo familia y se negó. Me dijo que no le rompa las pelotas”, finalizó.

