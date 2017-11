(VÍDEO) La gobernadora se dirigió a la ciudadanía tras los acuerdos con Nación

Tras dos semanas de negociaciones con el Gobierno nacional, Rosana Bertone se dirigió a los fueguinos y fueguinas a través de la Televisión Pública este viernes a las 22 desde Casa de Gobierno con un discurso de seis minutos en el que refiere a los momentos de tensión e incertidumbre en torno a la industria local.

El mensaje de la gobernadora para la ciudadanía fue desgrabado a continuación por AIRE LIBRE FM textual y sin modificaciones:

En las últimas semanas nuestra Provincia afrontó un difícil situación, de la que no estuvo exenta casi ninguna de las provincias argentinas. Esta situación de desconcierto se desató a partir de una serie de reformas en material fiscal y tributaria que el Poder Ejecutivo Nacional propuso a las provincias argentinas, incluida Tierra del Fuego.

La propuesta original significaba la inmediata eliminación de los aranceles que gravan la importación de productos electrónicos, que hoy producen nuestras fábricas. Lo que hubiese ocasionado al primero de enero de 2018 la pérdida de 10 mil puestos de trabajo directo 9.600 puestos de trabajo directo y de 50 mil indirectos aproximadamente.

También se anunciaron medidas que implicaban la pérdida inmediata de recursos de origen tributario que hoy la Nación coparticipa a nuestra Provincia más la reducción de ingresos que hubiese generado la medida cautelar de la provincia de buenos aires por el reclamo del fondo del conorbuano.

Frente a la adversidad los fueguinos dimos una muestra de madurez y nos unimos en defensa de nuestra industria y de nuestro trabajo. Plantee claramente una firme posición, contraria a los proyectos que se habían anunciado.

No solo fuimos a plantear nuestras objeciones al gobierno nacional sino también a buscar apoyo en distintos sectores políticos ante el peligro de que el proyecto ingresara en esos término al congreso de la nacion

Siempre entendí la política como acción y no como recurso, siempre entendí que los ideales sirven si son para cambiar la realidad, no para alimentar egos o para confrontaciones estériles que la verdad no le cambian la vida a nadie.

Con esa convicción fuimos a defender los intereses de los fueguinos, con firmeza pero sin soberbia, con convicción pero no tozudez. Y debo decir que encontramos un espacio de diálogo no sólo con el gobierno nacional sino, con los demás gobernadores de todas las provincias de nuestro querido país.

Le puedo asegurar que no fue fácil. Fueron días arduos de mucho trabajo, de muchas tensiones, de mucha preocupación pero pudimos avanzar y encontrar un camino que me permite decirle a cada uno de ustedes, ciudadanos y ciudadanas de Tierra del Fuego que hemos arribado a buen puerto, hemos logrado proteger nuestros puestos de trabajo, hemos logrado proteger nuestra industria.

En el plano de las reformas fiscales propuestas abordamos también discusiones muy complejas y de larga data como la que existian en torno al Fondo del Conurbano, los ingresos brutos y la reforma previsional nacional

Todas situaciones, en donde frente al daño inevitable, la Provincia debió optar por resignar algo para no perderlo todo. Elegimos siempre el camino de la verdad, por más que algunos aprovechen esta difícil situación para especulaciones políticas o para pensar en sus propios intereses.

Como todos saben, recibimos una Provincia desordenada con conflictividad permanente, con un Estado sin herramientas, con hospitales sin insumos, sin obra pública y sin siquiera recursos para el pago de las jubilaciones.

Entre todos logramos construir la paz social, comenzar a ordenar el estado, ampliar la matriz productiva de la Provincia y empezar a desarrollar el plan de obras públicas más ambicioso de nuestra historia.

Desde un primer momento, asumí la responsabilidad de gobernar pensando no solo en el presente sino también en la futura generaciones de fueguinos y vamos a continuar con ese mandato, que el pueblo fueguino nos ha encomendado. Estén tranquilos, porque este gobierno no va a patear el tablero y tampoco va a tomar ninguna decisión irresponsable ni demagógica. Seguiremos trabajando seriamente, apostando al diálogo como la mejor forma de resolver los conflictos porque en ese camino, créanme, hemos evitado una catástrofe.

Por eso debemos seguir trabajando para que Tierra del Fuego, prevalezca la unión por sobre la diferencia y este aprendizaje que hemos hecho en estas semanas de incertidumbre, nos ayude a transitar el camino que aun nos queda por delante. Nuestra provincia tiene todo para crecer y desarrollarse, debemos trabajar muy duro para que nuestra querida Tierra del Fuego logre cada vez más autonomía y más sustentabilidad.

Quiero agradecerles a todos la comprensión y el apoyo que me han hecho llegar en estos días. Se que hay también, una enorme mayoría silenciosa que lo único que quiere es paz y trabajo en Tierra del Fuego, aunque sea una mayoría silenciosa yo los escucho y trabajo por esos mismos objetivos. Paz y trabajo, muchas gracias a todos los fueguinos.