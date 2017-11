(AUDIO) ASIMRA aclaró que no firmó el acuerdo y respetará las paritarias

El secretario general de la ASIMRA (Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina), Javier Escobar, aclaró que no firmaron el acuerdo para congelar los sueldos. “Si afecta que Oscar Martínez haya dicho públicamente que firmaron el acuerdo. En el acuerdo macro, con Nación, Provincia, los empresarios y la UOM, no tuvimos participación desde nuestro gremio”, señaló en diálogo con AIRE LIBRE FM. Y agregó: “Tenemos que respetar las paritarias, luego se debatirá si habrá o no aumento pero estamos en defensa y derecho de los trabajadores, tanto en puestos de trabajo como en poder adquisitivo. No tenemos porque resignar nada”.

Ante la consulta por la denuncia de Oscar Martínez, secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Río Grande, que señaló una “extorsión de Nación”, Escobar dijo que “ellos deben tener sus herramientas para justificar sus palabras, si los compañeros sufrieron eso yo creo que no es sano para ningún trabajador”.

“En este caso no es prudente que yo hable por la decisión de un secretario general”, señaló Escobar sobre la decisión de congelar el sueldo de los trabajadores metalúrgicos por dos años. El gremialista también aclaró que en ningún momento ellos firmaron o tienen pensado firmar un acuerdo similar.

En este sentido señaló que “en ASIMRA no hemos sufrido esos aprietes y de hecho todavía no hemos sido convocados a la mesa de diálogo para hacer un análisis previo, esta es una decisión muy importante y amerita tener un análisis en profundidad”.

“Nosotros tenemos en claro que seguimos como la Ley dice, debemos ser convocados a paritarias y se discutirá si habrá aumento o no, ahora lo que tenemos que fortalecer y ser consientes es que una decisión saliendo desde un macro no es positiva para el resto. Nosotros vamos a seguir manteniendo la defensa de los trabajadores, de los puestos de trabajo y del poder adquisitivo”, dijo Escobar.

Para finalizar, el secretario general de los supervisores expresó: “Sabemos de la preocupación de los compañeros en cada una de las plantas y la idea no es generar una división sino una unión, por eso hay que ser cautelosos a la hora de tomar una decisión y sentar a todas las partes”.





(AUDIO) Aire Libre 963: