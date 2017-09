(AUDIO) Vecinos del barrio Esperanza ven “algo oscuro” en su directiva y el fideicomiso

Vecinos del barrio Esperanza, ubicado en la margen sur de Río Grande, se acercaron a los estudios de AIRE LIBRE FM para manifestar reclamos contra la junta directiva y denunciar una supuesta “maniobra irregular” en la regularización de tierras a través del fideicomiso “Nuestra Señora de la Asunción” que ejecuta la firma Cabo del Mar. Además, los vecinos dicen ser “discriminados” por la actual gestión, ya que “las familias que no pueden pagar el fideicomiso son excluidas”. Ante esta situación, enviaron solicitudes ante el Municipio y el Concejo Deliberante para formar otra junta vecinal.

Los vecinos del barrio Esperanza, Ramona Bazán y Eduardo Pedernera, en diálogo con esta emisora manifestaron su preocupación por la ejecución de obras a través del fideicomiso, que está acompañada de una “situación social grave” ya que hay personas que “no tienen dinero”. Ambos coincidieron en que “hay casas que pagaron las obras y no tienen servicios” pero no en todo el barrio los hogares poseen acceso a servicios.

Además, realizaron una acusación -sin presentar fundamentación-, de una “maniobra oscura” en la aplicación del fideicomiso “Nuestra Señora de la Asunción” que ejecuta la firma Cabo del Mar.

“Queremos hacer este reclamo de manera pública para que alguien nos explique el contenido del fideicomiso porque vemos algo oscuro acá y también está involucrada la referente barrial Natalia León“, comentaron los vecinos.

Una de las hipótesis de esta disputa en aquel barrio de la margen sur podría tener un fin político, ya que los vecinos tienen la intención de formar otra junta. “Hemos presentado una nota en la Municipalidad, Concejo Deliberante y donde corresponde anunciando que armarán otra comisión directiva del barrio. Natalia León sólo se junta con los que ya pagaron o manda mensajitos para que le paguen. A los que no tienen los hace a un lado”, confirmaron.

Consultado sobre estas supuestas maniobras oscuras en la aplicación del fideicomiso, el vecino aseguró que “lo venimos viendo de hace rato porque no puede ser que hay gente que pagó todo, supuestamente primero eran los terrenos y después los servicios, y no le funcionan los servicios”.

“La gente del fideicomiso como la presidenta del barrio están tapando muchas cosas y lo que queremos es una solución. Venimos a hablar por esas familias, que llegaron sin nada y no tienen ni luz. Estamos luchando día tras día y no sabemos que hacer. Necesitamos que nos digan si el fideicomiso está avalado o apoyado de cierta gente, que todavía no podemos asegurar públicamente quienes son pero sabemos algunas cosas que tenemos que averiguar”, dijo Pedernera. Y agregó: “Cuando vamos a hablar con la encargada del fideicomiso está fuera de la provincia o del país”.

Para finalizar, el vecino señaló que el nuevo paso a seguir es “reunirse con Miguel Cuzzi, presidente de la Cooperativa Eléctrica, para saber si es verdad que él mandó a decir que si no pagábamos el fideicomiso iba a cortar la luz. Queremos pedirle encarecidamente que nosotros vamos a pagar los pilares, pero que nos baje los 30 pilares que la familia necesitan”.

El 17 de junio de 2015 se presentó el fideicomiso que ya había sido firmado en noviembre de 2014. “Con la firma del acuerdo con el Fideicomiso Cabo del Mar la ciudad además recibirá tierra para la reubicación de hogares como consecuencia del saneamiento que se impulsará en el sector, junto con la construcción de los servicios básicos. Todo será impulsado en cumplimiento de la aplicación de la ordenanza del 20% de la plusvalía para urbanizaciones privadas”, publicó el portal del Municipio en ese entonces.

Presentación hace dos años

“El Municipio de Río Grande firmó este martes con el Fideicomiso Cabo del Mar el Contrato de Contribución por Mejoras, mediante el cual la ciudad acepta el trabajo que se va a hacer en el barrio Esperanza -ubicado en la zona de los asentamientos en la margen sur-, con lo cual se accede a sanear dominialmente el sector, es decir, que cada vecino obtenga su correspondiente escritura y supone también que puedan acceder a todos los servicios“.

“Todo en aplicación de la ordenanza de la plusvalía en el marco de la urbanización Fideicomiso Cabo del mar.

La rúbrica estuvo a cargo del secretario de Gobierno, Paulino Rossi, ad referéndum del intendente Gustavo Melella, con José O’Reilly apoderado de la firma, en una sencilla ceremonia que se llevo en el despacho del Jefe Comunal a la que además asistieron los secretarios de Obras y Servicios Públicos, Jorge Coldorf; y de Asuntos Sociales, Gabriel Castillo; al igual que representantes de los vecinos”.

Por su parte, O´Reilly aseveró en diálogo con FM del Pueblo que “no estamos involucrados en ninguna instancia política mencionada”. Y sostuvo que “pretendemos ayudar a los vecinos de la situación de irregularidad que produjo la ocupación original.

“Gracias al Fideicomiso, se ha logrado hacer buena parte de las obras de agua y cloaca, con la Cooperativa Eléctrica hicimos el tendido de la electricidad y tenemos por delante algunas obras más”, detalló. Y remarcó que “dentro del proceso de regularización dominial, estaba prevista la reubicación de algunas familias que ocupaban la trama de la calle o que tenían más de una casilla por lote, se hizo necesario incorporar una fracción nueva y así se convino con los dueños de la tierra, que nos lo dieron en uso”.

O´Reilly expresó que las acciones llevadas adelante, “eran parte de lo que estaba previsto”, afirmó y consideró que las versiones negativas sobre el hecho, fueron parte de “una confusión”. En este orden explicó que el loteo “no fue parte de una usurpación, al contrario, fue parte de una organización de una usurpación vieja y que felizmente está bien encaminada”

El responsable del Fideicomiso en la zona dijo que “hemos trabajado al margen de cualquier afiliación. Lo que queremos es ayudar a los vecinos y recibimos a ayuda de todo el que la quiera dar”.

“Natalia León Ferreyra, ha sido muy importante a la hora de explicarle los objetivos la gente, trasmitirle la confianza a la gente, ha sido muy útil en ese vínculo entre uno y otros”, afirmó.

Además explicó que “en el sector ya se hizo el tendido de la red eléctrica, restando el sector donde están reubicando a los vecinos y que las próximas obras de importancia, son las de agua y cloaca”.

“Falta el 20% de la obra, que se afronta con los fondos de los mismos vecinos”, cerró.





