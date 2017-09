(AUDIO) Bertone: “Pareciera que a Santiago Maldonado se lo comió la grieta”

En el marco de una inauguración de un edificio del Estado provincial en el barrio Malvinas Argentinas (ex Chacra XIII) de Río Grande, que se llamará “Padre Juan Ticó”, la gobernadora Rosana Bertone dialogó con AIRE LIBRE FM sobre diversos temas. La descentralización del estado, Presupuesto 2018, la puja de los gobernadores con el fondo del conurbano, la visita del ministro Dietrich por la obra del puerto y la desaparición de Santiago Maldonado fueron algunos de los ejes en la entrevista que brindó la gobernadora.

Sobre la inauguración de este viernes en el barrio Malvinas Argentinas, la gobernadora señaló: “Esta oficina es similar a la que planteamos en margen sur. Un edificio multifuncional para acercar el Estado a los barrios. Río Grande no tiene un edificio, o los que están son muy céntricos, y debemos descentralizar el poder Ejecutivo para llegar a todos lados. El registro civil, jefatura de gabinete, desarrollo social, en margen sur se trabaja en conjunto con la Justicia para atender casos de urgencias”.

Y agregó: “Esta casa nos la prestó el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y nos costó mucho inaugurarla porque no tenía gas conectado a la red de gas natural. No queríamos pagar un zepelin porque es muy caro para el Estado pero gracias al trabajo de Servicios Públicos hemos puesto este edificio en condiciones y a pedido de los vecinos del barrio le pusimos de nombre “Padre Juan Ticó”. Por este padre salesiano que nos inspiró con su solidaridad y amor en toda la patagonia”.

Sobre la situación del barrio en general, Bertone señaló que “no es un barrio con alta demanda social, porque tenemos un programa TDF en Familia los días sábado y ahí realizamos un relevo”, y añadió que “hay una especial demanda para atención a víctimas de violencia de género, registro civil o trámites de otra naturaleza”.

“Todavía nos falta llegar a barrios donde me interesa mucho llegar, que son Chacra II y Chacra IV, pertenecientes al IPV. Nosotros vemos que hay mucha dificultad en el deterioro edilicio y estamos trabajando en un programa de escaleras que lo lleva a cargo el ministro de Obras y Servicio Públicos, Luis Vázquez. Queremos llegar a todos los barrios”, dijo la gobernadora.

Sobre el Presupuesto provincial 2018, que fue enviado a la Legislatura este jueves, la gobernadora detalló: “En nuestro caso tenemos el envío muy temprano, y es algo lamentable que debería modificarse en caso de haber una reforma constitucional, el ingreso de nuestro presupuesto está adelantado al nacional y a las demás provincias lo que genera una dificultad para trabajar. Nosotros no conocemos -porque no se presentó- el presupuesto nacional. Nosotros tenemos que elevar nuestro presupuesto con todas estas limitantes”.

“Nuestro presupueste debe sufrir y surgirán modificaciones a la vez que conozcamos el presupuesto nacional. No hemos contemplando esa pérdida, por ejemplo hemos solicitado al gobierno nacional en el transcurso del año una asistencia de unos 1.200 millones de pesos que nos prestan a un interés de adelanto de coparticipación, para el pago de salarios y jubilaciones. Si pedimos y no nos dan, ya estamos mil doscientos millones abajo”, añadió.

Consultada por las particularidades, a diferencia de años anteriores, que tendrá esta ejecución presupuestaria, la gobernadora aseveró: “A diferencia de otros presupuestos tiene mucha inversión en infraestructura, unos 8 mil millones dedicados a obras públicos. La Legislatura aprobó partidas para obras de gas en muchos barrios de Río Grande. Ha cambiado diametralmente con respecto a otros años por la inversión. Hemos hecho un repaso por el propio Ejecutivo y hemos hecho solicitud al ministro de Economía, José Labrocca, para ver cuales son las áreas con más urgencias y otras deberán achicar o restringir su pedido porque estamos hablando de pocos recursos, muy escasos”.

En relación a la disputa por los fondos, tras el reclamo ejecutado por la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, Bertone expresó: “Tuvimos una reunión los gobernadores en general y la preocupación de todos es la medida cautelar que ha instaurado la provincia de Buenos Aires y en el caso de Tierra del Fuego le haría perder más de mil millones. Nosotros pretendemos, y tenemos plazo legal hasta el 17 de noviembre, que cada provincia haga su defensa. Queremos sentarnos en una mesa de trabajo con el presidente Mauricio Macri y el ministro Rogelio Frigerio para que el acuerdo sea una búsqueda consensuada pero acá nadie quiere perder un recurso de su provincia”. Y añadió: “Hubo un grupo de gobernadores y hemos manifestado que es una decisión que la debe resolver la política en el mismo espacio de trabajo que teníamos antes. Solicitamos a la Corte Suprema de Justicia tener una audiencia pública con los máximos tribunos para expresar nuestra posición”.

“Con el ministro Frigerio hemos trabajado mucho, va a venir en estos días. Además el día lunes el ministro de Transporte Guillermo Dietrich por la obra del puerto que estamos haciendo y obras de trabajo vial”, dijo Bertone sobre el trabajo con Nación. Una nueva visita de la gestión nacional a Tierra del Fuego, que aún no fue realizada por su máximo referente, el Presidente.

Sobre el caso que impactó y dividió a la opinión pública en el último tiempo hasta la actualidad, la desaparición del ciudadano Santiago Maldonado, la gobernadora dijo que “me angustia que pareciera que los argentinos estamos en esta grieta de macrismo- kirchnerismo, y que pareciera que a Santiago Maldonado se lo comió la grieta”.

Bertone aseguró que “recibo mensajes en mi celular que no puedo creer, de amigos que son adherentes a Cristina Fernández que dicen barbaridades de la Gendarmería, y recibo mensajes de adherentes a Macri que son tremendos hacia la comunidad Mapuche y los pueblos originarios, y barbaridades sobre la familia Maldonado”.

Y agregó en este sentido que “soy una persona que me considero fuerte, que he tenido dificultades en la vida de todo tipo y tenor, pero soy una persona fuerte. Pero recibo tantos mensajes de unos y de otros, no hablo de cadenas que me llegan de afuera, sino de gente de la provincia que conozco con nombre y apellidos, unos contra otros”.

“Yo no sé qué va a pasar si seguimos enfrentados de esta manera, yo no quiero estar en la grieta, quiero salir. Primero quiero la aparición con vida de Santiago Maldonado y luego de eso, y quizás después de las elecciones que podamos trabajar de una manera distinta en el país, porque si no nosotros mismos nos estamos arruinando nuestra potencialidad, nos estamos enfermando”, finalizó la mandataria.



