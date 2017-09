Ventura a Worman: “Es necesario y urgente que haga públicos los análisis de agua de Ushuaia”

El referente del partido FORJA, Gustavo Ventura, acompañó en Buenos Aires al intendente de Río Grande, Gustavo Melella, en su disertación en FINDEL sobre autonomía municipal y se refirió a este tema: “Es muy importante por múltiples razones que el municipio defienda su autonomía, más allá de un tema económico es vital no dejar avasallar los derechos de los municipios”, señaló. Además, habló sobre las críticas del presidente de la DPOSS, Guillermo Worman, contra la gestión de Melella y aseveró que “es necesario y urgente que Worman haga público los análisis de agua de Ushuaia”.

“La realidad es que el gobierno provincial quiere avanzar en esta dirección no porque el municipio este haciendo una mala gestión, sino por una cuestión política-electoral y económica”, dijo Ventura.

Consultado sobre su denuncia respecto al estado del agua en Ushuaia y el accionar de la DPOSS mencionó “Worman sigue quedando en ridículo, habla del agua en Río Grande y no le contaron de las obras que el Municipio lleva adelante. El que está haciendo de esto tema mediático es Worman no yo, en vez de responder en los diarios amigos o en las redes sociales que responda con abrir a la gente los análisis del agua potable de Ushuaia, y nos dice donde toman las muestras y si los protocolos con que lo hacen incluyen más de una muestra, son lacradas y certificadas por escribano público o algún organismo externo, que no de más vueltas y muestre los informes técnicos del agua, es fácil”.

