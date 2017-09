El delincuente que viajó desde Córdoba a Ushuaia con cocaína, finalmente fue detenido

Este martes por la noche en una casa del barrio Danés de RG, fue detenido Darían Franco Brizuela Montivero (27 años), sujeto sospechoso de haber sido el responsable de transportar en un bolso casi 2 kilos de cocaína. Fue el domingo en su viaje desde Córdoba a Ushuaia. El bolso fue detectado por personal de la Aduana y de la Policía Aeroportuaria, pero se hicieron tan mal las cosas, que el delincuente se fue tranquilamente en combi a RG, al darse cuenta que habían detectado el estupefaciente. Se recuerda que el fiscal Juan Soria había manifestado en AIRE LIBRE FM su malestar por este increíble proceder de Aduana.

Montivero fue hallado luego de dos allanamientos realizados por integrantes de la División Delitos Federales y Narcocriminalidad de la policía.

Uno de los procedimientos se realizó en la calle Schweitzer al 1000 del barrio Danés, y el segundo en la calle Alfonsina Storni al 600 del barrio CGT. En este último lugar se allanó una casilla situada en la parte posterior del predio y “se ordenó el secuestro de balanzas, computadoras, pendrives, celulares y todo otro elemento de interés para la causa. También allí se detuvo Montivero”, informaron fuentes policiales.

La situación se había desencadenado minutos después de la llegada del vuelo de Austral 2860 (el último domingo a las 15.40) procedente de la ciudad de Córdoba, tal como informó EDFM en su edición de ayer.

Personal de la Aduana efectuó la tarea de rutina consistente en pasar los equipajes por un escáner previo a la cintas transportadoras donde son retirados por los pasajeros, y fue allí donde se verificó que un bolso contenía un par de zapatos de mujer en su interior, y dentro de ellos una sustancia orgánica dudosa, que podría ser compatible con estupefacientes, según publicó “El Diario del Fin del Mundo”.

Según fuentes judiciales, el personal aduanero dio cuenta de la situación a efectivos de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) pero no puso al tanto de lo ocurrido a autoridades de la Justicia Federal, lo que le valió el reproche del fiscal Juan Arturo Soria, en declaraciones realizadas en AIRE LIBRE FM.

Las fuentes consultadas por este medio precisaron que tanto la Aduana como la PSA deberían haber adoptado “medidas preventivas inmediatas” como poner a alguien a vigilar la salida de las instalaciones aeroportuarias, para verificar si una persona se iba sin su equipaje o mantenía alguna conducta sospechosa.

En lugar de ello, se demoró el envío de la valija a la cinta transportadora (porque se la volvió a pasar por el escáner) y cuando finalmente estuvo a disposición del público, ningún pasajero se presentó a retirarla.

“Es probable que ante la demora, haya advertido que algo andaba mal y se haya escapado”, arriesgaron los voceros consultados.

En tanto Soria dijo que pidió explicaciones al personal de la Aduana y como respuesta le dijeron que “no contaban con su número de celular”.

“Este lunes me comuniqué con la abogada de la Aduana y le di mi teléfono. Me pidió disculpas y dijo que no iba a volver a pasar”, reveló el fiscal.

Sin cámaras en el Aeropuerto

Por otra parte, el incidente desnudó una falencia grave en materia de seguridad del Aeropuerto que es la ausencia de cámaras de seguridad pertenecientes a la Aduana o a la PSA.

“El aeropuerto carece de cámaras, por falta de equipamientos que son imprescindibles para una investigación. Por ejemplo, en la playa de estacionamiento no se sabe el movimiento que hay, cuando en todos los aeropuertos que se dicen internacionales se toman este tipo de recaudos”, mencionó Soria ayer.

Por su parte otras fuentes judiciales revelaron que las únicas cámaras de seguridad instaladas en la estación aérea pertenecen al concesionario privado de la aeroestación, la empresa London Supply, y por lo tanto “están orientadas a otros objetivos que no son los de seguridad pública, como por ejemplo prevenir los robos en el free shop o en la confitería”, indicaron los voceros consultados.

