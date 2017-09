(AUDIO) El ministro detalló la situación de “repunte” en la industria fueguina

“Río Grande va a tener buenas noticias pronto”, comentó el ministro de Industria de Tierra del Fuego, Ramiro Caballero, tras ser consultado por la situación laboral de la industrial provincial. El titular de la cartera provincial habló en AIRE LIBRE FM sobre la cantidad de empleos que existen, los objetivos antes de finalizar el año y las posibilidades de “equilibrar” los contratos basura en las fábricas.

“El año pasado el gobierno nacional salió a decir que el régimen no se tocaba hasta 2023 ya que parecía que no íbamos a existir más. La Argentina tiene que mejorar económicamente, lo vimos un poco en el sistema productivo del país pero sobre finales de abril y principios de mayo lo vimos en nuestra provincia“, dijo el ministro. Y agregó: Empezamos a ver índices –y si ustedes hacen un poquito de investigación-, el producto electrónico, que es el que da más empleo en la provincia, fue el que se comportó más equilibradamente en el precio final en la Argentina porque no tuvo tanta inflación. De enero a la fecha el sector electrónico tuvo más de 1400 altas. En la semana de septiembre nos encontramos en 11.241 puestos de trabajo y esperamos rápidamente estar en los 12 mil. El 75% lo ocupa el sector electrónico”.

Sobre la inestabilidad que existe en la contratación de operarios, teniendo en cuenta que se rubrican contratos que apenas superan quince días de trabajo en algunas ocasiones, Caballero señaló que “hay que empezar a equilibrar, esos tres meses de empleo que se caían”.

Dividiendo en sectores, el ministro detalló la situación uno por uno: “La textil está mejor, Australtex va a hacer una inauguración de maquinas y de una planta de tratamientos. Los confeccionistas si tuvieron un impacto en el mercado bajó un poco en el mercado pero no quiero generar mayor incertidumbre. Es cierto que hay una empresa, que dentro de la ley, ahora va a salir de vacaciones está dentro de la normativa pero no es para desalentar al empresario, a los trabajadores y no quiero poner inseguridad en la ciudad. Si hicimos un reclamo a nivel nacional porque si notamos la suba de las importaciones. Se ha hecho un reclamo ante la Secretaría de Comercio de la Nación para ver de que manera se controla de lo que viene de afuera”.

“Este año produciremos más celulares, pero el ingreso de unidades no registradas al país sigue siendo alto. Nosotros hicimos el reclamo en la Aduana por la cantidad de celulares que ingresaban de manera anual. Esperemos que mejore el control y las producciones. El año pasado fueron 9 millones y este año superarán los 10.000.000 que es una gran novedad”, dijo el titular de la cartera industrial.

Para finalizar, Caballero señaló: “Además, una novedad que surgió esta semana, fue en aires acondicionados. En los últimos tres meses no hubo suba pero el último mes hemos logrado un equilibrio. En televisión, se fabricó más que en 2015 y como es el año del mundial y esperemos que Argentina clasifique -comentó entre risas- habrá más producción porque el mercado además lanzará nuevos productor y la gente consume. A principios de año, esas medidas nacionales para que haya cuotas en los productos, el televisor quedó afuera del Plan de 18 cuotas y ahora lo incluyeron”.





