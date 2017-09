(AUDIO) Malvinas: banderas a media asta en repudio al acuerdo Foradori – Duncan

Este miércoles se cumplió un año del acuerdo diplomático “Foradori – Duncan” entre Argentina y el Reino Unido de Gran Bretaña, el que sin abrir un proceso por la soberanía de Malvinas avanza en concesiones a favor de Inglaterra, Los emblemáticos monumentos erigidos en homenaje a los Caídos durante la Guerra de 1982 de Ushuaia y Río Grande, estarán a media asta.

“El año pasado, ambos gobiernos se reunieron y su intención era agilizar las relaciones comerciales sin hablar de soberanía y esto es lo que realmente nos molesta. Pueden avanzar en cualquier materia pero no pueden, Argentina a nivel país, no poner la discusión de las Islas Malvinas. Lo dice las Naciones Unidas desde el año 1965, no lo dicen los veteranos ni el gobierno”, señaló el ex combatiente Daniel Guzmán en diálogo con AIRE LIBRE FM.

La acción que llevaran adelante los combatientes de Tierra del Fuego se enmarca en una nueva expresión de rechazo y repudio al ACUERDO FORADORI DUNCAN, sobre el cual ambas entidades se vienen oponiendo desde el mismo momento de su publicación y difusión. En primera instancia, porque en ninguna de sus partes establece abrir un diálogo democrático en materia de soberanía, en el marco de la Resolución dictada por Naciones Unidas 2065/65, y por el otro, por las escandalosas concesiones que en materia económica y de territorialidad que el gobierno del presidente Mauricio Macri le otorga a Inglaterra.

Por tal motivo, a las 08:30 de la mañana de este miércoles, está previsto una formación de Combatientes en los Monumentos de ambas ciudades, para proceder al arriado a media asta de los pabellones que allí flamean al tope del mástil durante todo el año.

