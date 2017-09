(AUDIO) Interna en la industria: acusan al ministro Caballero de “favorecer” al lobby empresario

En el marco de una interna del sector industrial que nació tras un pedido de excepción de la Cooperativa Renacer para importar 7.500 placas chipeadas de origen destinados a la producción de televisores con el fin de comercializarla a Walmart, la presidenta de la cooperativa, Mónica Acosta, dijo que “el ministro Ramiro Caballero se cree el dueño de la pelota y juega para los grandes grupos económicos con la orden política de la gobernadora Rosana Bertone”. Además, señaló que se realizará una presentación ante la Justicia Federal contra el funcionario.

Este miércoles en el Ministerio de Trabajo, la responsable de la Cooperativa Renacer dialogó con este medio y detalló la disputa que se vive en el sector industrial: “Vinimos a exhortar al ministro Ramiro Caballero a que cumpla con su deber de funcionario público. Venimos de una suspensión intempestiva de una reunión ordinaria por parte de la Comisión del Área Aduanera Especial, cámara que el preside y debe convocar. Hizo levantamiento en el marco de haber obtenido gran parte del consenso necesario para que sea aprobada nuestro pedido de excepción que es lo que nos va a permitir cumplir con nuestro cliente, la firma Walmart”.

“El ministro no ha hecho las cosas fáciles dedicó más a discutir por los medios de comunicación que a cumplir sus funciones que debería trabajar por la industria toda y no solamente con los grandes grupos económicos”, dijo Acosta. Y agregó: “No es (Mauricio) Macri el que nos está precipitando a la crisis, no es el gobierno nacional, lamentablemente son los funcionarios de nuestra provincia que deberían defendernos frente a las grandes empresas que tienen un fuerte lobby comercial”.

Acosta dijo que el funcionario “decidió suspender la reunión para no tratar el pedido de excepción realizado por la Cooperativa para importar 7.500 placas chipeadas de origen para la producción de televisores, al no contar con una máquina chipeadora propia. Esto es lo que nos va a permitir cumplir con nuestro cliente, Walmart, para la fabricación de 7.500 televisores y que serán comercializados una vez que se cumplimente con todos los requisitos de la CAAE, y que vienen bien para la reconstrucción del salario y para cumplir con los empréstitos que hemos tomado”.

“El error que tuvimos fue luego de nuestro pedido de excepción diciendo que nuestro cliente era Walmart. Cuando el ministro Caballero –que se cree el dueño de la pelota– vio que el resultado no iba a ser como lo tenía predestinado, por lo menos como orden política que le da nuestra gobernadora Rosana Bertone. Levantó la pelota y se fue dejándonos sin una convocatoria, donde tenemos al conjunto de compañeros en vilo y de sortear una cantidad de dificultades. Esto nos retrae al pasado”, dijo Acosta y comparó la situación actual de la Cooperativa con los gobiernos de Carlos Menem y Carlos Manfredotti “que tenían la misma finalidad de entregarle nuestra propiedad a Newsan”.

“Nos angustia muchísimo que solamente se piense en las grandes industrias de la electrónica y no permitan el desarrollo de los pequeños y medianos en una competencia absolutamente desleal, donde luchamos por conseguir financiamiento, luchamos por tener máquinas propias, lo que vamos a tener por un subsidio no reintegrable del Gobierno nacional para la compra de una chipeadora propia, y en el marco de la crisis económica, conseguir los clientes”, explicó.

Acosta adelantó que la próxima semana presentarán un recurso de amparo contra el ministro Ramiro Caballero en la Justicia Federal, al entender que son víctimas de “un daño y un perjuicio económico para el desarrollo de nuestra empresa y diría casi de un derecho humano”.

“El año pasado hicimos 240.000 productor fabricamos el año pasado y a esta altura del año trabajamos muy poco. Tuvimos muchas suspensiones de contratos”, señaló Acosta.





