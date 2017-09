(AUDIO) Desmienten que se haya registrado un sismo de “gran magnitud” en Tolhuin

José Luis Hormaechea, de la estación astronómica Río Grande, desmintió la cadena que se había diseminado a través de las redes sociales, que advertía que la ciudad de Tolhuin había sufrido un fuerte sismo. Explicó que “anoche, a la 01.04 hora local, hubo un sismo de magnitud 3.0 sobre la margen norte del Lago Fagnano, según registro nuestra red de estaciones sismológicas; hemos procesado la información durante esta mañana”.

“Lo curioso es que la información que circuló por las redes sociales hacía referencia a un sismo de magnitud muchísimo mayor y esa noticia era parcialmente falsa porque no solo hablaba de una magnitud 5.2 sino que también decía que se había percibido y ninguna de las dos cosas es cierta”, sostuvo el responsable de la estación atronómica.

En tal sentido, Hormaechea detalló que tomó contacto con Defensa Civil Tolhuin “y nos confirmaron que ellos no recibieron ninguna comunicación por parte de los habitantes de la localidad, sobre haber percibido un movimiento de suelo, pero sí habían visto esta información que circuló”.

En diálogo con AIRE LIBRE FM, el especialista explicó que para que un sismo sea percibido debe estar en “alrededor del 3.5 de magnitud en la escala de Richter. Nosotros informamos a Defensa Civil de Tolhuin que este sismo no debiera haber sido percibido, y efectivamente parece que fue así porque no hay ningún testimonio al respecto”.

“Fue una notable coincidencia aparentemente esto que circuló que tomó como base un sismo real de magnitud 5.2 que ocurrió en Jujuy y que fue informado por las redes internacionales”, añadió.

“Nosotros hicimos una pequeña investigación y hay un portal que sirve para crear noticias falsas y hacer bromas, donde se originó la información; a veces hay gente que toma fuentes que realmente no son las apropiadas y comienza a distribuir la información, pero por suerte hay medios que sí recurren a fuentes oficiales”, recalcó.

Hormaechea relató que este tipo de movimiento “es habitual que ocurra en esa zona, que es por donde corre el sistema de fallas Magallanes-Fagnano que divide la Placa Sudamericana y la Placa de Scotia”.

“Es un año que está siendo bastante activo si lo comparamos con el año pasado, esto es una buena noticia porque significa que la corteza va liberando energía y no se va acumulando”, apuntó.

Del mismo modo sostuvo que “nuestra tarea es trabajar en la amenaza sísmica, y ahí lo único que hay que hacer es monitorear y caracterizar el tipo de sismicidad, los mecanismos mediante los cuales se disparan estos eventos”.

Para cerrar Hormaechea contó que “la otra pata del riesgo sísmico es la vulnerabilidad, y ahí es un trabajo interdisciplinario que involucra a muchas instituciones y hay estudios que pueden llevarse a cabo”.





(AUDIO) Aire Libre 963:



