Río Grande recibirá cuatro obras del Instituto Nacional de Teatro.

En el marco de los festejos por el Día de la Primavera, la Casa de la Cultura recibirá en septiembre cuatro obras de teatro presentadas por el Instituto Nacional de Teatro. Se trata de “Birds in The House” (Serbia-Rep. Checa) el 21 de septiembre, “Rescate Emotivo”(Argentina) el 22 de septiembre, “Quiero Decir Te Amo” (Argentina) el 23 de septiembre y “Luna de Miel” (Ecuador) el 24 de septiembre. Las tres primeras funciones se realizarán a partir de las 21:00hs y la cuarta a las 18:30hs. La entrada será libre y gratuita.

Los espectáculos están inscriptos dentro del Circuito Teatral INT 2017, propuesta que busca favorecer la presentación de obras teatrales en las distintas provincias del país a partir de convenios con organismos gubernamentales, no gubernamentales y municipios.

El Circuito Teatral tiene como objetivo generar acceso a los bienes culturales; promocionar y favorecer la circulación de espectáculos; acercar la actividad teatral a las comunidades del país; difundir estéticas y dramaturgias emergentes; potencias los festivales provinciales, nacionales e internacionales y fortalecer la relación y cogestión con gobiernos provinciales y municipales.

La programación está integrada por espectáculos provenientes del Catálogo de Espectáculos Nacionales surgidos de una convocatoria internacional en la 32° Fiesta Nacional del Teatro y del Programa Teatro Cervantes-Teatro Nacional Argentino Produce en el País.

Sinopsis de los espectáculos:

Birds in the house de Peter Serge Butko. Serbia/República Checa

La función brinda un atractivo despliegue de elementos teatrales, tales como marionetas, pantomima, teatro negro y actores en vivo interactuando con secuencias de películas… Todo esto en simbiosis con la música original y una historia poética y pletórica de imaginación. La presentación cuenta con una escenografía sencilla y es totalmente no verbal. Las ideas del espectáculo, que es el resultado de un trabajo de cooperación internacional europea, son trasladables a cualquier cultura del mundo. El espectáculo fue creado en coproducción entre la República Checa y Serbia. Solo 3 personas viajan con este espectáculo.

Rescate Emotivo de Walter Velázquez. C.A.B.A, Argentina

Don Carlos Calostro Meconio, payaso argentino de 84 años se encuentra internado en un geriátrico, solo. Calostro repasa los acontecimientos históricos de nuestro país y del mundo en los últimos años: un payaso anciano con alzhéimer intentando hacer recordar a un país entero. Calostro fue payaso toda su vida, de las familias de payasos que comenzaron la profesión en su país. No se sabe si no recibe visitas porque no lo dejan recibirlas o porque está solo, él dice tener nietos, Pero no vienen nunca a verlo. Calostro está de vuelta!! No sabemos hasta cuándo. Seguramente hasta que lo encuentren.

Luna de miel…lotra de sal de Martín Peña Vázquez. Guayaquil, Ecuador

“Luna de Miel…Lotra de Sal” es la historia de Lola y Berni, quienes al juntarse cambian su vida y desarrollan un mundo complicado, donde el principal conflicto surge de sus mentes.

Lola y Berni inician un viaje sin retorno, en el cual juntos enfrentan diferentes etapas y situaciones que llevan al espectador a identificarse con la obra, y a vivir a través de esta representación física, el desconcierto, la alegría, el absurdo, la locura.

Este espectáculo fue ganador en el Programa Institucional Español IBERESCENA y ha sido presentado en varios escenarios internacionales de más de quince países.

Quiero decir te amo de Juan Parodi. Argentina

Un juego epistolar. Una obra de género melodramático y femenino. Mujeres que encuentran en el refugio literario el escape hacia el amor. Mujeres que deciden que la construcción de esa ficción será el mundo que las albergue, el mundo en el que querrán vivir. Por eso afirmarán “el mundo real no está preparado para el amor”.

