Futsal: la selección Argentina va por el título con Vaporaki y Vidal.

Este martes desde las 9.45 (hora de nuestro país), el conjunto de Diego Giustozzi se enfrentará a Tailandia en el cierre de la Intercontinental Cup Tailandia 5. En el último encuentro del certamen, Argentina, que llega igualada con cuatro puntos con Kazajstán, pero con siete goles de diferencia a favor, se enfrentará a Tailandia. En caso de una victoria del equipo de Diego Giustozzi, dependerá del resultado previamente registrado entre Mozambique y Kazajstán para consagrarse campeón.

Si Kazajstán pierde su encuentro ante Mozambique, al equipo de Diego Giustozzi le alcanzará con un empate para finalizar primero en el torneo. En cambio, si el conjunto asiático obtiene un triunfo, Argentina tendrá que ganar para quedar igualados en puntaje y ahí entrará en juego la diferencia de gol, donde la Selección que ostenta el título del mundo actualmente cuenta con siete más que su rival.

En la previa del último encuentro, el Sitio Oficial de la AFA dialogó con Santiago Basile, capitán del conjunto argentino. Estos son los conceptos principales expresados por el jugador:

“Pudimos ver a Tailandia ayer, en su partido contra Kazajstán, y nos sorprendió: tienen un técnico español y, quizás por eso, un juego parecido al nuestro, sobre todo en la faz defensiva”.

“Con Kazajstán fue un partido muy táctico, sabíamos que su fuerte es el recurso del arquero-jugador, pero con nuestro juego no le dimos muchas chances de usarlo, y cuando lo hicieron no nos generaron peligro. Creo que hicimos un buen juego pero no estuvimos tranquilos al momento de resolver ante el arco”.

“Tailandia en ataque es muy rápido, encaran y tienen buen juego en equipo así que vamos a tener que dar el cien por ciento si queremos ganar. Esperemos estar a la altura”.

A continuación, todos los resultados registrados en la Cup Tailandia 5

Fecha 1

Argentina 0 – Kazajstán 0

Tailandia 6 – Mozambique 3

Fecha 2

Argentina 9 – Mozambique 1

Tailandia 1 – Kazajstán 2

