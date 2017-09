(AUDIO) Las titularizaciones de los docentes “está en marcha”, aseguran desde Educación

Uno de los integrantes de la Junta de Clasificación y Disciplina, Eduardo Quinteros, le respondió a la titular del gremio docente del Sutef, Verónica Andino, quien había manifestado que después de un año del anuncio, el Gobierno no ha titularizado a los 2.478 docentes que esperan. Quinteros habló en AIRE LIBRE FM y aseveró que “las titularizaciones lleva un tiempo, pero eso no quiere decir que no se haya iniciado”.

“Se está titularizando y se está trabajando, esto lleva un proceso y si hacemos memoria, tenemos que hablar de los decretos anteriores de titularización, donde ni siquiera se llegó a hacer el trayecto de formación que requería capacitación”, aclaró el integrante de la Junta de Clasificación y Disciplina, Eduardo Quinteros, respecto a las críticas del sindicato docente a un año del anuncio de titularizar aproximadamente 2500 maestros.

En este orden explicó que “si nos abocamos a la actualidad nosotros decimos que ya estamos en el proceso de los trayectos de formación que son para aquellos docentes que no se ajustan a las normativas que marca el decreto. Y para aquellos docentes que si se ajustan a la normativa y que no necesitan hacer el trayecto de formación, ya la junta ha comenzado a dictaminar”.

Y remarcó que “obviamente que no es con la rapidez que todos desearíamos que se hiciera, producto de la propia documentación que tenemos que reunir, que eso lo remiten los colegios, y nosotros lo debemos controlar”.

“No tenemos olvidar que ningún docente nos debemos pasar de las 42 horas que es lo que marca la ley, eso también debe ser controlado con la planta funcional de los colegios, y esto lleva un tiempo, eso no quiere decir que no se ha iniciado, ya se comenzó el proceso de titularización”, agregó Quinteros.





Comentarios

