(AUDIO) Dos kilos de cocaína en Ushuaia… y nadie aparece como responsable

Una inexplicable situación sucedió este domingo en el Aeropuerto Internacional de Ushuaia, cuando personal de la Aduana Argentina secuestró una valija que contenía casi 2 kilos de cocaína, pero no hay detenidos ni sospechosos.

El juez subrogante Federal ordenó la captura de quien había despachado la valija desde Córdoba, hacia Ushuaia, pero por el momento se desconoce de quién se trata. Sorprende que en este Aeropuerto fueguino no haya cámaras de videovigilancia.

El fiscal Federal, Juan Soria, habló en AIRE LIBRE FM y explicó detalles de lo sucedido. Se mostró molesto porque personal de la Aduana no se comunicó con él, en el momento del procedimiento. Y cuando pidió explicaciones, le respondieron que “no teníamos su nímero de celular”.

Sin palabras.





