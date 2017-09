(AUDIO) En el Día del maestro, el gremio criticó al Gobierno “por la falta de titularizaciones”

La titular del sindicato docente en RG, Verónica Andino, criticó en AIRE LIBRE FM al Gobierno provincial al señalar que “pese a que ha transcurrido un año de la promesa de la gobernadora Rosana Bertone, no se han titularizado a los 2.478 docentes que dice el decreto firmado”. Por el contrario, amplió el concepto al sostener que “no hay ningún docente que haya podido titularizar horas”. Cuestionó la falta de participación de la Junta de Clasificación y Disciplina.

“Inmediatamente tuvimos que salir a aclarar, porque vinieron nuestras compañeras de la junta de Clasificación y Disciplina para poner un poco de claridad sobre esto, porque decíamos no es una titularización, lo que hizo la gobernadora en ese momento fue anunciar un nuevo decreto sobre los que ya estaban vigentes en relación a la titularización, diciendo que cambiaban las condiciones, corrían la fecha de corte de los docentes que iban a ser incorporados a titularizar, una serie de condiciones administrativas que incluso empeoran las condiciones que hay vigentes y que no iba a titularizar ningún docente con ese anuncio que hizo el gobierno”, recordó la dirigente sindical.

Sin embargo aseguró que “hoy después de un año el tiempo nos ha dado la razón porque no hay ningún docente que haya podido titularizar horas a partir de la implementación de ese decreto que dio a conocer la Gobernadora un día 11 de septiembre”.

“Un anuncio de ese tipo despertó una esperanza en los docentes que tienen una inestabilidad absoluta dentro del sistema, cada vez hay más dificultades para acceder a la estabilidad y obviamente que es una esperanza, eso es lo que más nos preocupó, porque sabíamos que era imposible que se titularizara si no había una participación de la Junta de Clasificación y Disciplina que es el órgano que debe organizar”, dijo.





