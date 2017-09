(VIDEO) Futsal: Argentina ganó con doblete de “Kiki” Vaporaki

El empate de la primera jornada ante Kazajistán obliga a la Selección Argentina a ganar los otros dos partidos por una buena diferencia de gol si es que quiere quedarse con el torneo intercontinental Thailand Five. Ante el rival más débil del torneo, los africanos de Mozambique, los dirigidos por Diego Giustozzi redondearon una goleada 9-1, que se fue concretando en la segunda mitad del complemento. Dos tantos fueron marcados por el ushuaiense Constantino “Kiki” Vaporaki, y además jugó el oriundo de Río Grande, Pablo Vidal.

Los tantos argentinos los anotaron Lucas Trípodi 3, Constantino Vaporaki 2, Santiago Basile 2, Sebastián Corso y Ángel Claudino. Daniel Ziraldo había empatado

transitoriamente en la primera parte. Giustozzi aprovechó para darle más minutos a los que no habían jugado ante los kazajos, con la inclusión de Guido Mosenson como arquero titular. Aunque fue reemplazado por Nicolás Sarmiento en el inicio del complemento por una molestia del hombre de Boca.

Argentina tuvo el peso del dominio del juego. En la primera parte generó situaciones pero no contó con la fortuna a la hora de definir, cuestión que no le permitió irse al descanso con una diferencia más holgada. Ya al minuto, Pablo Vidal y Constantino Vaporaki exigieron al arquero Martinho Carlton, que se destacó en el conjunto africano. El partido se jugaba en campo de Mozambique, pero la “Albiceleste” no podía abrir el marcador.

Promediando la primera etapa, en una presión alta, Gonzalo Abdala sacó un derechazo que pegó en el ángulo y en el rebote, Titi Borruto rompió el palo, despertando la impotencia de los argentinos. Fue el jugador del Pescara de Italia quien inició la jugada con la cual Argentina abrió el marcador, tras la aparición en el segundo palo de Sebastián Corso. Sorpresivamente, treinta segundos después empató Daniel Ziraldo. Pero en la reposición del juego, Kiki Vaporaki anotaría el segundo de cabeza, tras una buena combinación entre Corso y Lucas Trípodi.

En el segundo tiempo se le simplificarían las cosas a Argentina. Los africanos sintieron el cansancio y con la llegada de los goles, la Albiceleste consiguió la tranquilidad en la finalización. Se le facilitó todo aún más a los dirigidos por Giustozzi tras el ingreso del arquero suplente de Mozambique, Raúl Severiano.

Fue 9-1 para Argentina, que este martes a las 9:30 (hora Argentina) cerrará el torneo ante el local Tailandia, que al término de este encuentro enfrentaba a Kazajistán.

Argentina: Mosenson; Corso, Trípodi, Constantino Vaporaki y Vidal. Ingresaron:Stazzone, Bolo Alemany, Juan Rodríguez, Basile, Borruto, Abdala, Claudino y Sarmiento. DT: Diego Giustozzi.

Mozambique: Martinho; Jona Junior, Uetimane, Daniel Ziraldo y Dale Amin. Ingresaron: Lamarques, Chauque, Santos, Benesse, Gonde Junior, Luvala, Da Cruz y Severiano. DT: Abdul Naymo.

Goles en el PT: 16m Corso (A), 16m 30s Daniel Ziraldo (M) y 16m 45 Constantino Vaporaki (A).

Goles en el ST: 4m Basile (A), 9m Trípodi (A), 14m 30s Constantino Vaporaki (A), 15m Basile (A), 15m 15s y 16m 30s Trípodi (A) y 19m Claudino (A).

Árbitro principal: Kaveepol Kamawitee (Tailandia).

Árbitro asistente: Attapon Yunyongsevee (Tailandia).

Cancha: Bangkok Arena (Tailandia).

Fuente: Pasión Futsal

