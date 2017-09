Investigan si el matrimonio fueguino trasladó a otro joven desaparecido en el sur.

Graciela González y Eduardo Muñoz contaron su versión en el Canal 13 de Tierra del Fuego y la dejaron asentado en una comisaría de Río Grande, aunque no declararon como testigos en la causa por desaparición forzada que se tramita en la justicia federal de Esquel, y por lo tanto, no puede ser tomada en cuenta en la pesquisa oficial. Ante las cámaras contaron que el 22 de agosto levantaron a un hombre en el tramo de la ruta 40 que va de Esquel a la ciudad de Tecka, con poca ropa, que dijo tener 28 años y visiblemente en estado de shock. “Lo observé mucho, era él. Estamos disponibles para la Justicia porque no estamos mintiendo”, dijo la mujer.

“Estaba parado en el medio de la banquina, haciendo señas. Nos preguntó si lo podíamos llevar. Lo vimos tan indefenso, con ropa muy liviana, sin campera, zapatillas rotas, sus guantes eran medias, con una marca en la frente”, relataron los esposos.

Sin embargo, los familiares de Santiago se mantienen firme en la idea de investigar el accionar de las fuerzas de seguridad. “La única hipótesis real es la desaparición forzada y está involucrada la Gendarmería. Desestimamos todas las hipótesis que vienen sacando (los medios), incluso la del matrimonio. Desde el segundo día que tenemos la hipótesis de que el involucrado es Gendarmería. Es un desgaste terrible, pero tuvimos que salir a desmentir todo el tiempo. Esta semana dijimos basta, no podemos estar desestimando todo el tiempo cosas falsas”, enfatizó a Radio 10 Sergio Maldonado, hermano mayor de Santiago.

Ahora, surgieron dudas si el matrimonio se encontró en la ruta con Emmanuel Bonnefón, otro joven desparecido en el Sur, pero desde el 21 de octubre de 2016. Desde la comisaría N° 12 de El Bolsón, la dependencia policial que recibe información sobre Emmanuel, no pudieron confirmar el hallazgo de este joven exestudiante de Veterinarias, oriundo de la localidad de Las Flores. “Hasta ahora no tenemos información sobre Bonnefón”, dijo un agente a este medio.

En tanto, minutouno.com se comunicó con el padre de Emmanuel. “Tiene 27 años, rastas y ojos claros. Tiene una fisionomía parecía a la de Santiago. Quizás este matrimonio se confundió y es Emmanuel al que levantaron. Sobre todo por el hecho de que está perdido en tiempo y espacio y puede ser que no recuerde ni su nombre”, explicó Gustavo Bonnefón a la periodista Bárbara García Crespo.

En julio del año Emmanuel pasado se fue a vivir con su hermana al Bolsón y apenas tres meses después desapareció. Tiene el Síndrome del Cromosoma A frágil, por lo que se debe suministrar diariamente una medicación para no convulsionar, ni perderse en tiempo y espacio.

Al igual que Santiago, Emmanuel es artesano. “El día que desapareció tenía zapatillas, un buzo negro y un pantalón negro. Pero lo que más me llamó la atención del relato de este matrimonio es esa sensación de que estaba ido y es probable que Emmanuel este así”, agregó el padre.

“Desde hace meses no tenemos novedades, la causa está parada. Al principio hubo rastrillajes y declaraciones pero después se frenó todo. Esto nos reaviva las esperanzas”, afirmó Gustavo, quien reveló que le escribió a Graciela González. “Le mandé un mensaje de Facebook pero todavía no me contestó”, explicó a minutouno.

