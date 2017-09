“La situación de todos los aserraderos no es igual para todos”, comentó en AIRE LIBRE FM Sandra García, responsable del aserradero El Araucano de Tolhuin. Sostuvo que en su caso en particular están trabajando bien, fundamentalmente con palets y no han despedido al personal. En esta entrevista contó detalles del trabajo que desarrollan a diario.





