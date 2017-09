(AUDIO) Abogada de Vialidad denunció al presidente Gastón Natale por amenazas e insultos

Una grave denuncia radicó en sede judicial, y en AIRE LIBRE FM, una de las abogadas de la Dirección Provincial de Vialidad. La doctora Florencia Fumagalli acusó al presidente de ese organismo (Gastón Natale), de maltrato verbal y amenazas. La profesional sostuvo que el problema surgió cuando analizaba un expediente de una licitación. Por el momento, desde el Gobierno no han respondido absolutamente nada. Detalló los insultos recibidos.

“Fue el 29 de agosto cuando fui a trabajar como cualquier día. Mi jefe, Gastón Natale, me llamó por teléfono, me insultó y amenazó con despedirme porque según él, estaba investigando un expediente. La realidad de los hechos es que desde el area de Jurídico estábamos pidiendo la publicación de la licitación de la obra pública, ya que sin eso es imposible continuar el trámite administrativo”, comenzó explicando Fumagalli.

Luego agregó que frente a los agravios recibidos telefónicamente, “le dije que no iba a permitir que me tratara de esa manera, a lo que respondió “me chupa un huevo lo que me vas a permitir o no, y si tenes algún problema vení y te lo digo en la cara”. Por ello fuí a su oficina para explicarle y decirle que no iba a permitir que me hablara así. Recibí más insultos y malos tratos. Cómo ser, “que te hacés la pelotuda? Que te haces la tarada para no trabajar? No sabes que yo hago así, y te echo, te rajo, te paso a disponibilidad de una”.

Fumagalli fue entrevistada en el programa Entre Mate y Mate y detalló algo mas sobre los insultos y amenazas recibidas por Natale. “Me dijo que me dejara de hacer la pelotuda y que no investigue el expediente. Todo eso en un tono de voz elevado, y parado frente a mí con una actitud prepotente”.

Al ser consultada que sintió en ese momento en su lugar de trabajo, la abogada manifestó que “la verdad que sentí que me iba a violentar o algo así. En esa situación, le pregunto a mis 3 compañeros que estaban en la misma sala si iban a hacer algo, y se quedaron callados”.

La denunciante hace tres años que trabaja en Asuntos Jurídicos de Vialidad.

Por último, recordó que “Natale se fue de la oficina dando un portazo fuerte. Yo me fui de ahí, y después me fui de la repartición. Como estaba muy mal por lo sucedido y no podía manejar, me fui a la clínica Cemep porque estaba como agitada, me hicieron un electro, y después me fui a denunciarlo a la Fiscalía, como corresponde”.





