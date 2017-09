La Agrupación Malvinas consideró “una censura a Arcando por parte del Municipio de Ushuaia”

“La Agrupación Malvinas Argentinas lamentan profundamente y condenan al Intendente de Ushuaia Walter Vuoto por impedir que nuestro Vicegobernador Provincial participe como Jurado en la Fiesta de Colectividades”.

“Esta impedimento de que el compañero Juan Carlos Arcando lo dispuso la Municipalidad de Ushuaia por orden del intendente Walter Vuoto, pese a que varias asociaciones de residentes extranjeros pidieron que el Vicegobernador y Presidente de la Legislatura provincial, esté presente integrando la mesa del jurado que elige a la soberana de las colectividades en este evento fraternal”.

Entendieron desde la Agrupación Malvinas Argentinas que la insólita medida “no conoce antecedentes de este tipo con una alta autoridad provincial, máxime en el caso de Juan Carlos Arcando que es uno de los principales promotores de diversas acciones con las distintas colectividades de países que residen en la provincia”.

“Arcando no puede asistir porque ‘es la orden del intendente Vuoto’, reconoció una funcionaria municipal a los organizadores”, lo que causó un gran malestar entre los residentes extranjeros, los cuales muchos de ellos manifestaron que siendo así, no asistirán al tradicional evento. Enterado de esto el vicegobernador les pidió a las asociaciones que participen y disfruten de su fiesta. “Esta son cuestiones políticas que no quiero que se mezclen”.

Justamente las asociaciones habían propuesto que Juan Carlos Arcando sea integrante del Jurado en el evento que se desarrollará este próximo viernes y sábado.

