(AUDIO) El color político, una cuestión perjudicial para los vecinos de Ushuaia

El reclamo del Municipio capitalino llegó al Congreso a través del diputado Martín Pérez y la cuestión del color político parece ser el único motivo del “nulo acompañamiento” del Gobierno nacional al ejecutivo de Ushuaia. “Hay carpetas detallando la necesidad de recursos por más de 180 millones de pesos para el asfalto pero están cajoneados por el gobierno nacional”, señaló el intendente Walter Vuoto, en el marco de una recorrida en la que fue acompañado por el candidato a renovar su banca en Diputados.

“Cuando uno mira los recursos enviados en 2014 y 2015, viendo que tenes 200 millones de pesos por año para un gobierno radical de uno peronista. En el 2016 y 2017, evidentemente no hay falta de gestión, está la orden de no bajar recursos por lo que uno dice o piensa. No perjudican a Walter Vuoto, perjudican a una ciudad. Ellos tendrían que decir porque discriminan a la ciudad de Ushuaia”, señaló el intendente en diálogo con AIRE LIBRE FM.

Tras las declaraciones del jefe comunal, el diputado Pérez dijo: “Desde el gobierno nacional tomó la decisión de no enviar un sólo peso al Municipio de Ushuaia, están poniendo palos en la rueda. Están atancando a un gobierno que no es de su color político”.

Luego de que se acuse al intendente Vuoto de “no tener cintura política para gestionar”, el diputado contestó: “Es una equivocación plantear la discusión por ese lado. Esto no es una cuestión de cintura política. Acá hay una decisión de atacar a todo municipio que no sea de Cambiemos, no sólo en Tierra del Fuego sino que en todo el país. En Provincia de Buenos Aires, el 85% de los fondos ATN fueron a municipalidades de Cambiemos”.

“Lo venimos diciendo hace mucho tiempo a esto, no sólo perjudican a Vuoto, a todos los vecinos de Ushuaia que ven que la infraestructura de la ciudad se ve resentida. Yo lo mostré en el Congreso para que quede en evidencia, el Gobierno Nacional tiene la responsabilidad de financiar a los municipios”, señaló Pérez. Y agregó: “El responsable de todo esto es el presidente Mauricio Macri y su delegado en Tierra del Fuego, Héctor “Tito” Stefani que se comprometió ante los vecinos de Ushuaia a gestionar los fondos para las obras en las arterias importantes de la ciudad y no cumplió”.

Reabre el Augusto Lasserre

El intendente Walter Vuoto recorrió el Polideportivo Municipal Augusto Lasserre, la cancha Hugo Italo Favale (cancha 4) sus tribunas, vestuarios y dependencias completas del lugar, tras realizar el Municipio de Ushuaia la nueva instalación de gas y refacciones integrales.

“Salimos a recorrer las obras que estamos realizando, empezando por casa, por nuestras instalaciones, como en el caso de la cancha 4 y de nuestro gimnasio Italo Favale, tal como lo solicitaron los trabajadores y también nuestros vecinos y vecinas que son quienes utilizan este espacio”, sostuvo el intendente Walter Vuoto en diálogo con AIRE LIBRE FM.

“Hicimos una inversión de casi medio millón de pesos en toda la cañería de gas que, prácticamente, hubo que hacerla a nuevo. Y además realizamos el cambio de puertas de emergencia, reparaciones de baños, de vestuarios. Colocamos luminarias led para que esté mejor iluminada la cancha que también reparamos el suelo de parquet, reparamos las tribunas, la escalera del gimnasio que hacía años que estaba en muy mal estado”, enumeró Vuoto.

La cancha 4 reabrirá sus puertas este sábado con el inicio del Ushuaia Joven 2017 del que participarán más de 20 grupos de estudiantes secundarios en la primer prueba. El punto de encuentro será ese espacio deportivo, de donde partirá una marcha aeróbica.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios