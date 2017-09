Informe de gestión: qué contestó Marcos Peña a los senadores Ojeda y Catalán Magni

El jefe de gabinete de Nación, Marcos Peña, realizó su exposición en la sesión informativa que protagonizó ante la Cámara alta. Allí los representantes fueguinos, José Ojeda y Julio Catalán Magni, enviaron sus preguntas y se hicieron presentes en el recinto. Por otra parte, el caso Santiago Maldonado fue tema central en las intervenciones, ya que los senadores recibieron al ministro con carteles que señalaban “Licenciado Marco Peña, ¿Dónde está Santiago Maldonado?”, y muestran una foto del joven desaparecido tras una protesta en la zona cordillerana de la provincia de Chubut que fue reprimida por la Gendarmería Nacional.

Si bien las preguntas de todos los senadores – que fueron 711 en total – son enviadas y contestadas por escrito, José “Nato” Ojeda hizo uso de la palabra y remarcó tres preguntas relacionadas con la colocación de Postes SOS en la Ruta Nacional 3 de Tierra del Fuego, la presencia de la ministra de seguridad, Patricia Bullrich en el Congreso y el cumplimiento de la ley que enmarca la obligatoriedad de colocar la leyenda “Las Islas Malvinas son Argentinas” en todas las unidades de transporte público del país.

Ojeda comenzó su intervención -que tenía una breve duración- y señaló: “Por la resolución 702/14 colocación de postes de seguridad de la Ruta 3 en Tierra del Fuego, yo entiendo los problemas que hubo con la licitación según su respuesta por escrito y también que se han priorizado otras obras, pero usted dio inicio a su alocución con el mensaje de que habría importante inversiones en cuestiones viales. ¿Quería saber si esto está contemplado para el año que viene?”, dijo el senador Ojeda. Y agregó: “Así vemos si avanzar o no en otra norma que nos pueda llevar a los fueguinos tener esta seguridad en la ruta”.

“La respuesta que nos da Vialidad Nacional es que es una solución ineficiente porque están vandalizados. Muchos de ellos no funcionan y estamos tratando de lograr conectar la señal de emergencias a los lugares donde no llega la telefonía celular. Me consta que se ha dialogado con ENACOM para construir corredores de conectividad celular en las rutas nacionales más importantes, un tema que hay que estudiar bien pero claramente es un problema que tenemos hoy en día”, contestó Marcos Peña.

Por otro lado, con respecto a la Ley Nacional 27.023 que enmarca la obligatoriedad en transporte de pasajeros leyenda ‘Las Islas Malvinas son Argentinas‘. “Esta pregunta yo la reiteré y la respuesta fue la misma en la anterior ocasión, en cuanto a lo difícil que es implementar esta compleja ley, quería saber los plazos que tienen ustedes para aplicar esta compleja ley”, ironizó Ojeda, y añadió que “también pueden derogarla, si es que está en su intención hacerlo, porque lo que tenemos que hacer es cumplir la ley”.

“Esa ley fue sancionada en el 2014. La Comisión Nacional del Transporte ha elaborado un informe detallando que los vehículos en este momento deben exhibir doce carteles informado datos de la empresa, tipo de servicio, número interno, diferencial expreso, capacidad limitada, certificado de desinfección, puntos de finalización del recorrido, número gratuito para recibir reclamos y en tal sentido, la CNT ante la gran variable de tipo de carrocería, vehículos o color de la pintura se encuentran tratando de ver cual es la mejor forma de aplicar esto. No es tan sencillo, se puede hacer una reglamentación para que sea real pero después no es el espíritu“, dijo Peña, demostrando una vez más la

“La tercera cuestión es una buena. Me enteré recién que hace dos días salió la ley de acuicultura que habíamos pedido la sesión anterior. Esa se la tengo que reconocer señor Jefe de Gabinete”, agradeció. “Le agradezco el punto de acuicultura. Tiene un enorme potencial para la zona”, señaló el ministro de Nación.

“Por último quiero hacer una pequeña reflexión sobre el 16 de agosto pasado, el Estado pasó por el Congreso a través de su ministra de Seguridad y le aseguró que dejó más dudas que certezas en todas sus posiciones, lamentablemente. Pero está convocada para el para el lunes que viene la Comisión Bicameral de fiscalización de órganos y actividades de seguridad interior y realmente espero que utilicen está posibilidad para aclarar las dudas que tenemos. También hago un pedido a los diputados y senadores de esta comisión que por favor estemos y demos quorum”, solicitó el senador del oficialismo provincial.

“En este momento estamos analizando cuales pueden ser las mejores formas para ir a esa u otra comisión”, finalizó Marcos Peña.

¿Qué preguntó por escrito Ojeda?

PREGUNTA N 555 En relación a la Ley N° 27.341 del 30 de noviembre de 2016, por la cual se aprobó el Presupuesto de la Administración Nacional para el Ejercicio 2017 y la específica asignación en la planilla de gastos tributarios del mismo de un monto superior a los siete mil millones de pesos destinado a financiar las operaciones que, en carácter de consumidor final, se abonen por las compras de bienes muebles con tarjetas de débito que emitan las entidades habilitadas para la acreditación de beneficios laborales, asistenciales o de la seguridad social, incluyendo a las tarjetas prepagas no bancarias o sus equivalentes tanto en comercios dedicados a la venta minorista como en comercios dedicados a la venta mayorista que facturen a consumidores finales: Informe por medio de qué instrumento fue derivada la suma presupuestaria contemplada aludida precedentemente y específicamente a qué fue afectada.

RESPUESTA

Los gastos tributarios no constituyen una previsión presupuestaria ya que no son gastos efectivos, sino una detracción a la recaudación tributaria. Las devoluciones de IVA previstas en la Ley nro. 27.253 se deducen de la recaudación de ese tributo y se depositan en las cajas de ahorro de los beneficiarios.

PREGUNTA N 556 Con relación al Decreto de Necesidad y Urgencia Nro. 1.199/2016 sobre el que se haya aún pendiente el cumplimiento del artículo 22 de la Ley N° 26.122. En la previsión presupuestaria del 2017 sancionada en la ley mencionada , en el rubro de gastos tributarios originados en regímenes de promoción económica, se adjudicó un total de $3.572.000,00 con destino a los reembolsos por exportaciones por puertos patagónicos correspondiente a la Ley N°23.018 y decreto 2229/15: ¿Cuál ha sido el uso de esos fondos, ya que en virtud del decreto 1199/16, se dejaron sin efecto los mismos?

RESPUESTA

Los gastos tributarios no constituyen una previsión presupuestaria ya que no son gastos efectivos, sino una detracción a la recaudación tributaria. Los reembolsos a las exportaciones se deducen de la recaudación del IVA, por lo que al quedar sin efecto los de puertos patagónicos, se incrementan los ingresos por el mencionado tributo.

PREGUNTA N 557 En línea con anteriores y similares inquietudes que se han formulado al Jefe de Gabinete en sus presentaciones, informe: ¿Qué medidas ha llevado adelante la jefatura de Gabinete a su cargo para el cumplimiento del Artículo 1ro. de la Ley N° 27.023? y ¿Qué directivas ha emitido a los Ministerios y Secretarías de las cuales depende su efectivización?

RESPUESTA

En el año 2015, la CNRT elevó un informe a la entonces Secretaría de Transporte, mediante el cual se establecieron los lugares dónde iría la leyenda “Las Islas Malvinas son argentinas”.

En dicho informe, la CNRT establece que es necesario exhibir las siguientes leyendas en el exterior de los vehículos de autotransporte de pasajeros a saber:

• Nombre o sigla de la empresa (en ambos costados y en la parte posterior de la carrocería.

• Número interno del vehículo (en ambos costados de la parte delantera y en la parte posterior arriba de los paragolpes).

• Puntos terminales del recorrido (en el frente anterior y optativamente sobre o debajo de las ventanillas y en el frente posterior).

• Por Res. CNRT 979/98 se establece la obligatoriedad de las empresas de exhibir dentro y fuera de los vehículos un cartel donde conste el número gratuito habilitado para recibir reclamos, el número de la línea, el número de interno y el número 0800-3330300.

• Los vehículos afectados al servicio diferencial llevarán impresos en ambos laterales de la carrocería la leyenda “SERVICIO DIFERENCIAL”.

• Llevarán también ubicado en la parte interna del costado derecho del parabrisas, un cartel identificatorio del servicio, que sea visible desde el exterior, que contendrá además una letra “D” de color negro sobre naranja de 20cm de altura (Res. SETyOP 176/80 Anexo Cap. II Pto. 8 y 9).

¿Dónde esta Santiago Maldonado? pic.twitter.com/lkhz43eBTb — Julio Catalán Magni (@J_CatalanMagni) September 6, 2017

Por su parte, el senador Julio Catalan Magni, realizó una serie de preguntas pero no hizo uso de la opción de intervención. Además, fue uno de los representantes que se sumó al reclamo por la aparición de Santiago Maldonado.

PREGUNTA N 37 El proyecto de obras públicas y de infraestructura de la actividad productiva para el Noroeste Argentino de realizarse- provocará un aumento de las actividades mineras. Para el caso particular del litio, se trata de un mineral que cobra una dimensión estratégica por el colosal aumento de su demanda que será sostenida a lo largo de los años por venir, ya que posee el mayor potencial electroquímico. ¿Cómo incluye el gobierno la minería del litio en el proclamado Plan Belgrano?

RESPUESTA

Desde el Gobierno Nacional se han lanzado varias medidas productivas para potenciar las economías regionales, entre ellas podemos mencionar:

Eliminación de las retenciones y reintegro a las exportaciones.

Ampliación de los plazos para liquidación de divisas.

FONAPYME: Créditos blandos a una tasa de interés menor que la del mercado para proyectos de inversión, capital de trabajo y mejora de la eficiencia energética. Principales medidas que corresponden puntualmente al sector minero:

Relanzamiento del Consejo Federal de Minería (COFEMIN).

Relevamiento de equipos de laboratorio de mineras en la Puna. Control de balanzas de laboratorios (INTI).

Centro de Investigación y Desarrollo en Materiales Avanzados y Almacenamiento de Energía de Jujuy (CIDMEJu), se encuentra conformado por la Universidad Nacional de Jujuy, el CONICET y la Secretaría de Ciencia y Tecnología de Jujuy.

Conformación de la Mesa Ejecutiva de Desarrollo y Fortalecimiento de Capacidades Locales del Litio.

Mejoramiento del acceso a las minas y/o canteras, considerando que estos yacimientos se encuentran, en general, en lugares de dificultosa accesibilidad.

El Ministerio de Minería y Energía de la Nación impulsa el Nuevo Acuerdo Federal Minero, que busca el consenso de los gobernadores provinciales para la extracción en zonas de atractivo para los inversores extranjeros y para fomentar la estabilidad de las condiciones jurídicas que enmarcan las inversiones. A continuación, se detallan los principales proyectos mineros de extracción de litio.

PREGUNTA N 38 El proyecto de obras públicas y de infraestructura de la actividad productiva para el Noroeste Argentino de realizarse- provocará un aumento de las actividades mineras. Para el caso particular del litio, se trata de un mineral que cobra una dimensión estratégica por el colosal aumento de su demanda que será sostenida a lo largo de los años por venir, ya que posee el mayor potencial electroquímico. ¿Existen acciones concretas para facilitar su industrialización local o se proponen una actividad simplemente extractiva? Para el caso de las inversiones extranjeras ¿se establecerá alguna obligación de transferencia de tecnologías?

RESPUESTA

Antes que nada es necesario recordar que la atribución de responsabilidades y potestades del Estado Nacional y las Provincias en materia minera, conforme surge de la Constitución Nacional. La misma establece, entre los poderes delegados de las Provincias a la Nación, la sanción del Código de Minería (Artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional, en adelante CN), no obstante lo cual las Provincias conservan el dominio originario de los recursos naturales (Artículo 124 de la CN) y, en consecuencia, la competencia para la reglamentación de su uso y disposición. Del ordenamiento jurídico surge entonces que corresponde a las Provincias, en ejercicio de sus competencias no delegadas a la Nación, la adopción de las de las acciones que consideren más convenientes respecto a la determinación del modelo productivo de la actividad. De tal modo, no corresponde a la Secretaría de Minería de la Nación la decisión acerca de la adopción de las acciones a que se refiere la pregunta. No obstante, a modo de ejemplo de acciones provinciales en ese sentido, son de público conocimiento los trabajos desarrollados en el Polo Tecnológico de Jujuy, donde se desarrollan proyectos de investigación que abarcan desde mejores técnicas extractivas hasta el agregado de valor a los productos de la minería.

También avanza en Jujuy la construcción del “Centro de Investigaciones Científicas y Tecnológicas sobre el Litio y sus Aplicaciones” impulsado por la empresa Y-TEC, que permitirá la generación de conocimiento y tecnologías sostenibles para la exploración y producción en la provincia de sus reservas de litio, consideradas una de las más importantes de la región. La normativa argentina no prevé la obligación de transferencia de tecnologías para el caso de inversiones como las mencionadas.

PREGUNTA N 39 El proyecto de obras públicas y de infraestructura de la actividad productiva para el Noroeste Argentina –de realizarse- provocará un aumento de las actividades mineras. Para el caso particular del litio, se trata de un mineral que cobra una dimensión estratégica por el colosal aumento de su demanda que será sostenida a lo largo de los años por venir, ya que posee el mayor potencial electroquímico. ¿Qué grado de participación tendrán el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el CONICET en el desarrollo de baterías de litio según los planes del Poder Ejecutivo?

RESPUESTA

Desde 2010 a la fecha en CONICET se está trabajando en diversos proyectos tecnológicos relativos a la industrialización y aprovechamiento del litio, no solo vinculados al desarrollo de distintos tipos de baterías, sino también al mejoramiento de sus procesos de obtención a través del Instituto de Química Física de los Materiales, Medioambiente y Energía (INQUIMAE) y el Centro de Innovación y Transferencia de Jujuy (CIT Jujuy). Asimismo, el Consejo ha apoyado la investigación y desarrollo en estas temáticas a través de diversos instrumentos de fomento, como de recursos humanos (investigadores y becarios), con la generación de espacios institucionales y financiamiento de proyectos específicos, para lo cual ha contribuido también la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica (ANPCyT). En particular, en lo relativo al desarrollo de baterías, distintos grupos de investigación de CONICET y de Universidades Nacionales (UNLP, UNC) se encuentran colaborando con la empresa YPF TECNOLOGíA SA (Y-TEC) en el desarrollo de baterías de ion-Litio y sus distintos componentes. Actualmente se encuentran involucradas directamente tres unidades ejecutoras CONICET (INIFTA – IFEG – INFIQ), con presencia en diversas provincias. Estos y otros grupos de investigadores CONICET, están trabajando también en nuevas tecnologías de baterías, tales como litio azufre (IFEG), litio-aire o litio oxígeno (INQUIMAE).

El CONICET también ha provisto de fondos a los grupos a través de las convocatorias a Proyectos de Unidades ejecutoras y PIP, así como también se han visto beneficiados por fondos de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica a través de las convocatorias PICT, PID y FIT-R. Por otra parte, Y-TEC, empresa en la que el CONICET detenta un 49% del capital accionario, posee un proyecto para la instalación de una planta de celdas de litio en el país, en conjunto con otros socios nacionales de la provincia de Jujuy (JEMSE) e internacionales (FIB). Por último, cabe mencionar que el CONICET ha impulsado también la creación de nuevos espacios institucionales en Jujuy en los que se desarrollan proyectos vinculados a las tecnologías para la industrialización del litio. En particular un Centro de Innovación y Transferencia – CIT, desde el cual se ha repatriado una investigadora que está conformando un grupo de investigación, y el nuevo Centro Interinstitucional de Investigación y Desarrollo en materiales avanzados y almacenamiento de energía de Jujuy – CIDMEJU, Centro Interinstitucional creado en conjunto con la Provincia y la Universidad Nacional de Jujuy, de próxima inauguración. También se ha radicado en el CIT Catamarca una nueva línea de investigación vinculada a prototipos de baterías recargables.

Por otra parte, el INTI, por intermedio de su Centro de Procesos Superficiales, se encarga de la certificación de baterías realizando diversos ensayos sobre las mismas. Además, está incorporando nuevo equipamiento para realizar dichos ensayos en baterías de litio alcanzando aquellas de las dimensiones que se incorporan en vehículos eléctricos.

PREGUNTA N 40 CUMPLIMIENTO DE LA LEY 26.688. Producción pública de medicamentos ¿En qué estado se encuentra la producción pública de medicamentos y la red de laboratorios articulada por la Agencia Nacional de Laboratorios (ANLAP)? ¿De qué modo se modificó la provisión de medicamentos con el reemplazo del Plan Remediar por la Cobertura Universal de Medicamentos (CUM)?

RESPUESTA

La producción pública de medicamentos se está fortaleciendo. Hay proyectos por un valor de 250 millones para duplicar los laboratorios aprobados por la ANMAT para el año 2018. El día 12 de julio se firmó un convenio CUS medicamentos con los laboratorios de producción pública para que los medicamentos que los laboratorios puedan proveer se compren por convenio directo CUS-Laboratorios. El programa sigue operando normalmente, y se continuó con la provisión de medicamentos esenciales para el Primer Nivel de Atención a las Provincias de todo el país. La única modificación que hubo es que se sustituyó el financiamiento internacional por el financiamiento del tesoro nacional, lo cual nos permite evitar costos adicionales de la operación de crédito.

PREGUNTA N 41 ¿Cuál es la situación actual del laboratorio de hemoderivados dependiente de la Universidad Nacional de Córdoba y qué cambios se han operado en su producción de medicamentos y en su plantilla de personal?

RESPUESTA

Con respecto a la situación actual del Laboratorio de Hemoderivados “Pte. Illia” de la Universidad Nacional de Córdoba el mismo se encuentra en producción normal ascendente con respecto a 2016 con sus tres plantas (derivados de plasma humano, derivados de tejidos humanos y producción de inyectables de bajo volumen) proveyendo tanto al sector privado como al sector público de salud. Con respecto a los cambios operados en su producción, durante 2016 fue aprobada por ANMAT la nueva planta productora de inyectables de pequeño volumen, la cual se encuentra en funcionamiento y con miras a la incorporación de equipamiento de última tecnología para una mejor eficiencia productiva. Con respecto a la planta productora de derivados plasmáticos, se espera una inspección de ANMAT para la habilitación de la nueva Planta de Formulaciones para el producto Albúmina Sérica Humana e Inmunoglobulina G Endovenosa. De resultar satisfactoria la inspección, el proceso de llenado se trasladaría a la nueva planta antes de fin de año, ganando así en productividad y eficiencia por la modernización edilicia y tecnológica de la nueva planta. Esta inspección se realizará, de acuerdo a la autoridad regulatoria, en el mes de agosto del corriente año. Por otro lado, se espera para el mismo mes una inspección de ANMAT para la Planta Procesadora de Tejidos Humanos. Esta inspección es de renovación del certificado de Buenas Prácticas de Manufactura que se realiza cada determinado período de tiempo, de acuerdo a la habilitación original. Por otro lado, se está construyendo una nueva planta piloto de 500 m2 para el escalado y producción de gammaglobulinas hiperinmunes. Esta obra se lleva adelante con fondos propios y otros aportados por FONARSEC. A su vez, tenemos en estudio un proyecto de planta para la extracción de aceite medicinal de cannabis, atento a la Ley nacional que regula la materia.

En cuanto a la plantilla de personal, actualmente se desempeñan en el Laboratorio 290 trabajadores. Con respecto al desarrollo de nuevos productos, se está trabajando en varios proyectos con distintos grados de avance, tal como Factor IX antihemofílico por genética recombinante (proyecto FONARSEC); fibrinógeno y trombina derivada de plasma humano; gammaglobulina G subcutánea; otros factores de coagulación; hematina, entre otros desarrollos. Además, se produce el inyectable EDTA (producto huérfano) para el Instituto Biológico “Tomás Perón” de La Plata, Prov. de Buenos Aires. Es importante destacar que el Laboratorio ha firmado el convenio tripartito con el Ministerio de Salud, ANLAP y los Laboratorios Productores Públicos de Medicamentos. En estos momentos, está produciendo Dexametasona inyectable para el programa CUS de Nación.

PREGUNTA N 42 ¿Cuáles son los motivos de la reducción presupuestaria de la ANLAP y de qué modo afecta esto a la Cobertura Universal (CUM)? Y cuál es la variación en la producción pública de medicamentos desde 2010 a 2017?

RESPUESTA

En el año 2017 por primera vez se asignó presupuesto a ANLAP, el presupuesto 2016 (enviado en el 2015) no contemplaba presupuesto asignado específicamente para la Agencia. Cuando asumió el nuevo directorio de la agencia esta no poseía estructura, Sistema de administración financiera, ni datos de los laboratorios. Hoy la agencia posee SAF, estructura presentada al Ministerio de Modernización. Se está fomentado la producción publica estratégica de medicamentos, mediante un convenio con CUS medicamento, y se están evaluando proyectos por 250 millones de pesos para duplicar la cantidad de laboratorios públicos aprobados por ANMAT.

