Preocupación de los chacareros de la margen sur por falta de definición sobre la titularidad de la tierra.

Este miércoles se desarrolló una nueva reunión de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente del Concejo Deliberante de Río Grande en la cual se presentaron dos sectores productivos de la ciudad, por un lado los representantes de las canteras que realizan extracción de áridos en la Reserva Costa Atlántica y por otro representantes de productores de Chacra de la margen sur que tienen pendiente un conflicto judicial por la titularidad de la tierra.

Del encuentro tomaron parte la titular de la Comisión, la concejal Laura Colazo y los concejales María Eugenia Dure; Verónica González; Paulino Rossi; Raúl von der Thusen y Miriam Laly Mora.

Los concejales escucharon el planteo de los productores de la Margen Sur quienes explicaron que desde hace años están esperando la resolución del Juicio para definir la titularidad de la tierra con lo cual están perdiendo la posibilidad de realizar inversiones o acceder a los servicios básicos y tener condiciones de producción más apropiadas para la zona.

Luego del encuentro la Concejal Laura Colazo explicó que “son unas treinta familias que nos plantearon la situación y problemática que tiene con respecto a la situación dominial” dado que “viven en el lugar desde hace 25 o 30 años en el lugar y tienen una situación judicial en la vía penal y en la vía civil por una presunta situación que se está investigando dado que ellos habían adquirido estas tierras con un boleto de compra venta y luego se habría escriturado a favor de otro titular”.

Por lo tanto “asistieron al Concejo Deliberante para ponernos en conocimiento para que conozcamos su situación y visibilizar el problema que están teniendo” además recordó que se trata de “familias que viven en el lugar y sin embargo no pueden avanzar con el tema de los servicios; el problema de no poder obtener permisos para construir y necesitan resolver la cuestión laboral”.

Los chacareros

Por su parte Ricardo Prezaco relató que el problema “es que somos un grupo de unos 30 chacareros que estamos en las primeras chacras de la Margen Sur y tenemos un problema más que nada judicial” por lo tanto “nos acercamos al Concejo Deliberante para tratar de hacer nuestros problema más visible y ver la posibilidad de ir acelerando nuestro caso y poder ir solucionando algunos problemas que estamos teniendo” como así también “ponerlos en conocimiento de las actuaciones que estamos llevando”.

Ricardo Prezaco expresó que junto al resto de los chacareros tiene la necesidad de “hacernos visibles y que se conozca nuestra problemática y lo que hacemos porque sentimos que no se nos conoce y que no se sabe dónde estamos y cuando se habla de las chacras de la Margen Sur se habla de otros sectores y a nosotros no se nos tiene en cuenta”.

Además reveló que “esta situación nos impide colocar los servicios y hoy vemos que están llevando servicios a toda la zona y nosotros no podemos acceder porque nos chocamos con esta realidad que no tenemos certeza en nuestra propia chacra y eso nos frena mucho para poder invertir” tras lo cual recordó que “estamos desde el año 89 o 90 y en su momento le compramos la tierra a la Sociedad de Productores que en ese momento estaba en liquidación pero después nos fuimos enterando de que no había papeles en concreto, después hubo chacras que se vendieron dos o tres hasta que nos enteramos que se volvió a vender a otra persona hace ocho años siendo que hacía 20 que nosotros estábamos ahí” contó.

Situación de Canteras

Por otra parte la reunión también abordó la situación de los canteristas que realizan extracción de áridos en la Costa Atlántica y que hoy no lo pueden hacer porque existe una prohibición judicial sobre lo cual la concejal Laura Colazo expresó que “le hemos transmitido que representamos al Concejo Deliberante en la Mesa Técnica en la que se analiza la situación de la reserva Costa Atlántica y anunciamos que en la próxima sesión de la Legislatura se va a retirar el proyecto que presentó el Ejecutivo sobre los límites de la reserva”.

Además “tuvimos el compromiso de participar, por parte de las empresas, en la Mesa Técnica cuando se trate el tema para que puedan presentar su visión y sus inquietudes” además remarcó que en la actualidad “tienen una causa juicial que involucra a las empresas que estuvieron acá y a través de un amparo presentado por un vecino se les prohíbe la extracción de áridos”.

Y si bien “somos todos conscientes de la necesidad de contar con áridos para concretar todas las obras públicas que se han anunciado como las obras privadas” también remarcó la necesidad de “contemplar los aspectos ambientales; económicos; sociales que promuevan un desarrollo de la comunidad y que la extracción de áridos no sea un impacto tan negativo en el Medio Ambiente”.

Además “es importante usar esta oportunidad para también contemplar otros temas que son facultad del Municipio como es la problemática de los perros sueltos, la cantidad de residuos domiciliarios desparramados en la costa y el mal tratamiento de los efluidos cloacales que son enviados al mar”.

Por su parte el Ing. Walter Loncon en representación de una de las canteras expresó que desde el Concejo Deliberante se llevan como respuesta el hecho de que “fuimos escuchados y van a plantear la posibilidad de que participemos de las reuniones de la Mesa Técnica”.

