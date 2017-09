Nacionalizan el intento de avasallamiento sobre las autonomías municipales en TDF

El intendente Gustavo Melella fue invitado junto a su par de Ushuaia, Walter Vuoto a disertar en el “Ciclo de Seminarios Sobre Gobierno Municipal Argentino, La Autonomía Municipal en Debate” que se realizará en Capital Federal el martes 12 de septiembre.

El subsecretario de Modernización e Innovación, Lic. Andrés Dachary, comentó al respecto que “el encuentro es organizado por la Fundación Internacional para el Desarrollo Local FINDEL y busca poner en debate la problemática del avance sobre las autonomías municipales por parte de los gobiernos provinciales”.

“Esta es una situación que no sólo se vive en Tierra del Fuego, sino que sufren muchos gobiernos locales del país”, agregó.

En este sentido, recordó que “en nuestra Provincia la problemática se vive desde hace muchos años primero con la merma de recursos que significó la reinterpretación de la ley 648 y ahora con el intento del Gobierno Provincial de quitar el cobro del impuesto inmobiliario a los Municipios”.

“Las autonomías locales están consagradas en las leyes y en la Constitución Nacional y estos principios se están vulnerando”, resaltó.

Asimismo, expresó que “nuestras ciudades están siendo observadas a nivel nacional como caso testigo no sólo desde otros municipios sino también desde la academia representada por juristas de gran prestigio quienes realmente no pueden creer lo que está sucediendo”.

Finalmente, Dachary manifestó que “hoy vivimos en un mundo donde las ciudades son más protagonistas y por su cercanía con la vida diaria de los vecinos tienen que dar cada vez más respuestas a las necesidades en temas como salud, educación, seguridad, deportes, cultura; y a contramano de esta tendencia vemos que los Gobiernos Provinciales lo que hacen es recortar la capacidad de recursos”.

“Esto claramente ha puesto en alerta a todos los Municipios del País y el martes que viene tendremos la posibilidad de visibilizar lo que ocurre en Tierra del Fuego para que se puedan pensar estrategias para remediar esta situación”, concluyó.

