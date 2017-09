(AUDIO) Colectivos: se normalizaría la entrega de unidades y siguen los reclamos a choferes

La promesa realizada por la empresa City Bus, nucleada en Angus Catering, y el Municipio de Río Grande, señalaba la inminente llegada de 26 unidades cero kilómetro para la ciudad, pero aún no se cumplió en su totalidad y los reclamos continúan contra el mal servicio. En este momento “hay diez unidades en funcionamiento, dos salieron hoy desde Buenos Aires y la próxima semana vendrían tres más”, señaló Ariel Ledesma, uno de los responsables de City Bus, quien se acercó a los estudios de AIRE LIBRE FM para hablar sobre las entregas de unidades, el servicio y la actitud de los choferes.

“Tuvimos inconvenientes con las carroceras y la situación está normalizada”, dijo Ledesma, poniendo paños fríos a una situación muy caliente, que es la entrega de unidades. En el mes de julio, este medio realizó una visita a las empresas junto al empresario local, donde se describió el avance de las unidades.

Reclamos a choferes

“Estamos recibiendo reclamos de las personas y la empresa atiende a las personas tomando las medidas necesarias. Hemos tenido situaciones en las que intervenimos y no hubo trascendencia”, dijo Ledesma. Y agregó: “Un trabajador, y con pesar lo digo, dejó el colectivo en la base y no avisó. Hay un protocolo que se rompió. Luego, la persona que controla en la calle lo vio frenar en un comercio y se bajó dejando la unidad sin chófer. Fue desvinculado de la empresa teniendo antigüedad. No vamos a dudar en aplicar las multas necesarias”.

Además, el empresario brindó detalles sobre los procedimientos administrativos y aseveró que “la mayoría de los trabajadores está comprometido pero siempre hay algunos a quienes hay que reeducar”.

Vandalismo a las unidades

Repetidos fueron los hechos de vandalismo contra las unidades de colectivos en la ciudad. Además, las garitas fueron dañadas a pocos días de su colocación. Otra situación se registró el pasado martes, cuando “dos o tres jóvenes quisieron hacerlo por adelante, el chofer les indicó de buena manera que debían bajar por la parte trasera, y cuando descienden le efectuaron una patada al foco trasero de giro y unidad. Se le dio aviso a la Policía Provincial, que nos tomó la denuncia. Un acto incomprensible”.





(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios