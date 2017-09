Romero: “Macri no perjudica a Vuoto, perjudica a los vecinos de Ushuaia”

El concejal Hugo Romero sostuvo que la falta de llegada de fondos nacionales por fuera de la coparticipación al Municipio de Ushuaia “no se debe a falta de gestión” de parte del intendente Walter Vuoto, sino que obedece a una “persecución” por la “pertenencia política” del Ejecutivo de la ciudad y por la decisión del intendente Walter Vuoto de “no someterse a las políticas de ajuste que impulsa el Gobierno nacional”. Además, el edil se reunió para discutir esta problemática con el apoderado del PJ, Jorge Landau.

El edil del Frente Para la Victoria cuestionó que “se plantea con total liviandad que el Intendente no gestiona ante Nación y la realidad es que las gestiones se hicieron y se hacen desde el primer día”, pero el Ejecutivo municipal “se enfrenta a la decisión del Gobierno central de castigar a los Municipios que no se alinean y someten a las políticas de ajuste que son sugeridas a cambio de fondos”.

“Entonces no se trata de un problema de gestión o de tener cintura política, se trata de persecución por pertenencia política e ideológica”, sentenció.

Al respecto, dijo que “lo dejó muy en claro el jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuando dijo en el Congreso que los ushuaienses habían elegido a un Intendente del Frente Para la Victoria y que el Gobierno va a hacer lo que sea necesario para revertir esto en 2019. Y lo que están haciendo desde diciembre de 2015 es no enviar un solo peso para obras por fuera de la coparticipación”.

Romero destacó que el intendente Vuoto “fue a Nación cada vez que fue convocado; estuvo en el encuentro de los intendentes de capitales provinciales con el presidente Macri; asistió a la presentación del Plan Aerocomercial en la Casa Rosada; concurrió al Primer Encuentro Nacional de Intendentes que se hizo en Tecnópolis junto al representante del Gobierno nacional en Tierra del Fuego, ´Tito’ Stefani”.

“En todos estos espacios, y en diferentes reuniones que mantuvo con funcionarios de segunda línea de Nación, Vuoto se mostró dispuesto a trabajar en conjunto por el bien de los vecinos de Ushuaia más allá de las diferencias ideológicas”, continuó, pero advirtió que “nunca hubo reciprocidad y los ejemplos sobran”.

En esa línea, recordó que Stefani -candidato a diputado nacional por Cambiemos- “se sentó junto a Vuoto en una conferencia de prensa para anunciar la pavimentación del acceso a Andorra y la repavimentación de un tramo de Hipólito Yrigoyen pero los fondos de Nación nunca llegaron” pese a que “se presentaron las carpetas y se logró la no objeción técnica”. Y agregó que “la repavimentación de Yrigoyen se va a hacer con fondos propios”.

“También se anunció en esa oportunidad la reparación de 80 cuadras del casco céntrico con fondos de Nación, pero la iniciativa nunca avanzó”, remarcó.

Romero apuntó que “todo lo que está haciendo el Municipio en materia de obras es con recursos propios porque desde Nación no llegó un solo peso en casi dos años, cuando la Intendencia anterior en los dos últimos años de Cristina recibió casi 500 millones de pesos”. Y agregó que el diputado nacional Martín Pérez “le pidió explicaciones sobre esto a Peña y sólo logró la amenaza del funcionario nacional”.

“Entonces cuando hablan de falta de gestión o de falta de cintura política están mintiendo. Acá hay discriminación hacia Ushuaia por la pertenencia política del Intendente y por su negativa a someterse a las políticas de ajuste de Macri. A Vuoto en la primera reunión con el Presidente le pidieron que despida a 300 trabajadores municipales, se negó, y la consecuencia de eso y de otras decisiones políticas que tomó, como la distribución de la tierra, las sufrimos los vecinos”, apuntó.

Por último, Romero lamentó que “los únicos perjudicados por esta conducta de Nación son los vecinos de Ushuaia. Macri, Peña y compañía creen que están minando al intendente Vuoto pero no hacen más que atentar contra el bienestar de Ushuaia con el silencio cómplice de Stefani y de varios dirigentes afines al Gobierno nacional que consideran que todo vale a la hora de hacer política”.

Romero con el apoderado del PJ

El concejal Hugo Romero concretó una reunión de trabajo con el ex diputado por la provincia de Buenos Aires y actual apoderado del PJ Nacional, Jorge Landau. En el marco del encuentro abordaron la preocupación por el desfinanciamiento hacia los municipios por estategias del gobierno nacional y por los intentos del gobierno provincial de quitar recursos a las ciudades, poniendo en peligro su atonomía.

Landau ha asesorado a distintos gobiernos nacionales y provinciales en la elaboración de la regulación estatal y partidaria de elecciones abiertas, de plebiscitos e incluso aspectos de reformas constitucionales, mostrándose preocupado y al tanto de la situación política que estamos viviendo en Tierra del Fuego, y en particular por la evidente estrategia del gobierno Nacional y Provincial para ahogar a los municipios que no son afines, asignando arbitrariamente los recursos económicos: “lo que no ven, es que estas medidas expresan un desfinanciamiento a los gobiernos locales que lo ven reflejado directamente los vecinos de cada ciudad, de cada provincia”, dijo Landau. “Las autonomías municipales deben respetarse”, aseguró.

El concejal de la ciudad de Ushuaia y Jorge Landau analizaron la situación actual del país, y las proyecciones de los candidatos para las próximas elecciones generales de Octubre. Desde su lugar, en el PJ, llamó a la concertación para que “la fuerza pueda renovarse y reestructurarse como el principal partido de la oposición”.

Comentarios

Comentarios