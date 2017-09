La copa TTS Viajes se jugará en el “RugbyXtreme” de Cerro Castor

El cierre de la 13º temporada del RugbyXtreme será en el centro de ski más austral del planeta. La Copa TTS Viajes se realizará en Cerro Castor, Ushuaia, este sábado 9 de septiembre, en medio de un marco único y distinto para la práctica del rugby.

El primer y único circuito de rugby en la nieve llegará hasta Tierra del Fuego, la provincia más al sur de nuestro país, junto con un grupo encabezado por Serafín Dengra, el Puma más mediático del momento, Fabián Turnes y Lucio López Fleming.

“Hace años que juego este torneo tremendo por todo el país. Cerro Castor es un lugar increíble. El frío y la nieve hacen que sea un campeonato muy exigente. Voy a aprovechar para esquiar que es una de mis pasiones”, comentó Serafo, un habitué a los RugbyXtreme.

Por su parte, el Chino Turnes, uno de los mejores centros de la historia del Seleccionado y ex entrenador de Los Pumas, expresó: “La nieve que hay en Castor es única. Me encanta venir a Ushuaia. Me hice un lugar para disfrutar del RugbyXtreme y para esquiar y seguir conociendo una ciudad increíble”.

También estará presente Lucio López Fleming, quien fuera integrante de Los Pumas 7s en varias temporadas y wing y medio scrum del San Isidro Club. El surgido en Jockey de Salta afirmó: “Me vine desde Salta para disfrutar del esquí y del rugby. Cerro Castor tiene un encanto difícil de

explicar. Ya jugué otros torneos de RugbyXtreme, pero acá en Ushuaia es muy duro. Será un gran desafío”.

Sobre RugbyXtreme

En cuanto al torneo, este año se disputará la copa TTS Viajes, presentada por Cerveza 1890. También acompañan el RugbyXtreme Biferdil, Kia, Popper, Visa y Hertz. Las camisetas de los equipos participantes son de Tramontana XV, el staff y los invitados viajan con TTS VIAJES.

Como siempre, la pelota oficial es GILBERT y los Media Sponsor son El Diario del Fin del Mundo y PreMatch.

Calendario de eventos en Cerro Castor

10 de septiembre – Cape Horn Safety Clinic

16 de septiembre – Corona Sunsets Hour

18 al 21 de septiembre – Campeonato Argentino FASA de Esquí – Copa CAU

21 de septimebre – Día de la Primavera

ACERCA DE CERRO CASTOR

Cerro Castor es el centro de esquí más austral del mundo. Inaugurado en el año 1999, se encuentra ubicado a 26 km de la ciudad de Ushuaia, a 195 metros sobre el nivel del mar y una cima a 1057 metros.

El Cerro posee 34 pistas con diferentes niveles de dificultad, 12 medios de elevación, 1 snowpark, 1 circuito de ski cross, 1 área para principiantes y fuera de pista, todo en un predio de más de 650 hectáreas esquiables. Además cuenta con amplia red de nieve artificial, garantizando nieve hasta la base durante toda la temporada.

Por ser el punto turístico más austral del planeta, posee características que lo hacen único ya que concentra la mejor calidad de nieve del país y de Sudamérica.

