Equipo francés convocó a un jugador del Río Grande Rugby Club

“Hace más de 15 años que juego al rugby y la verdad que nunca me espere este llamado. Fue una sorpresa enorme y sumamente gratificante. Me llamaron desde un club de Rugby de Francia para jugar en tercera línea, así que estoy tramitando la VISA y cuando este me voy”, dijo el rugbier, José Cortez. Además, el jugador del Río Grande Rugby Club también recibió los saludos del Centro de Rendimiento Deportivo, lugar al que asiste para entrenar.

En este sentido, Claudio Herrera, coordinador del CRD, valoró “el gran esfuerzo que hacen los deportistas para ir creciendo día a día, como es el caso de José Cortez, un excelente deportistas que hace varios años que está entrenado aquí en y hoy se ven los resultados, dado que el integrante del Río Grande Rugby Club fue convocado a jugar en un equipo de Francia”.

José agradeció a “todo el equipo del CRD que siempre me ha ayudado en lo que hago, he visto como los deportistas se han potenciado en lo que hacen a raíz del trabajo que se hace aquí y la verdad que muy agradecido por esto, yo hace 7 años que me entreno acá”.

A través de la Agencia de Deportes y Juventud, el Municipio viene reforzando su política de fomento del deporte con el objetivo de convertir a Río Grande en “la Ciudad del Deporte”, ofreciendo también a deportistas de elite espacios para su desarrollo profesional como lo es el Centro de Rendimiento Deportivo, donde los deportistas locales se entrenan y preparar para mejorar su rendimiento, buscando la excelencia en sus disciplinas.

