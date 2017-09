Miles marcharon por la aparición con vida de Santiago Maldonado

A lo largo y ancho del país miles de personas marcharon en las plazas por la aparición con vida de Santiago Maldonado, quien hace un mes desapareció en un confuso episodio ocurrido en la Ruta 40, en cercanías a Esquel. Allí, la Gendarmería Nacional reprimió a los manifestantes mapuches y habría golpeado y secuestrado al joven artesano. El acto central se realizó en Plaza de Mayo, donde miles asistieron y, con su hermano Sergio Maldonado como orador, pidieron la renuncia de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. En Tierra del Fuego también se realizaron manifestaciones.

En Tierra del Fuego, ya se marchó y se volvió a salir a las calles. “Aparición con vida de Santiago Maldonado” es la premisa fundamental que llevó adelante esta marcha que convocó a miles en el país.

“Lo único que hicieron fue cuestionar a Santiago, sus amigos y mi familia. Somos maltratados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich”, dijo Sergio mientras las personas coreaban “Fuera Bullrich, fuera. Que se vaya”.

“Ha demostrado que no está capacitada para ocupar ese puesto. Somos hostigados con información falsa. Nuestra familia colaboró desde el primer día. Negarse sería no querer tener a Santiago entre nosotros”, detalló el hermano de Maldonado y agregó: “Queremos una investigación seria e imparcial. Que se investigue a cada uno del personal de Gendarmería que actuó ese día. ¡Hasta cuándo debemos preguntarnos dónde está Santiago!”.

Antes del cierre, pidió: “A la señora ministra de Seguridad le pido que dé un paso al costado y deje en su lugar a una persona capacitada para poder brindarnos seguridad y no inseguridad. Agradecemos a todos. A la comunidad mapuche en especial”.

La cuñada de Santiago Maldonado advirtió que “los jueces y la fiscal nos dicen una cosa en la cara y después hacen otra”.

“Sabemos que esta lucha no es solo de la familia. Santiago es una persona solidaria. Estamos agradecidos a todos. Nosotros somos la cara visible. Somos los que recibimos los palazos y la indiferencia del juez y la fiscal que nos dicen una cosa y después hacen otra. Nos mienten en la cara”, dijo Andrea Antico y agregó: “Si no es la Gendarmería, que nos muestren que no es la Gendarmería. Les pido a todos que nos sigan acompañando. Que pedíamos que aparezca con vida”.

Los argentinos en el exterior se autoconvocaron

Argentinos y británicos que residen en Londres se sumaron hoy a la jornada de protesta en reclamo por la aparición con vida de Santiago Maldonado , quien fue visto por última vez el 1 de agosto, en el marco de un operativo de Gendarmería en tierras de la comunidad mapuche Lof en Resistencia Cushamen, en Chubut.

Los manifestantes realizaron hoy una protesta en las puertas de la librería Calder, ubicada en el centro de Londres, en reclamo por la aparición de Maldonado.

Simultáneamente hubo protestas en España, Brasil, Francia, Uruguay, Chile, México, Austria y los Estados Unidos, que se convocaron a través de las redes sociales.

“Acá en el Reino Unido y mundialmente hay cada vez más concientización sobre el caso de Santiago Maldonado, sobre todo después de la intervención y repudio de la ONU y de Amnistía Internacional”, dijo a Télam Dan Ozarow, representante de la organización Argentina Solidarity Campaign con sede en Londres.

Ozarow remarcó que la noticia llegó a medios británicos como la BBC y The Guardian y relató que los ingleses con quienes habla “no pueden creer que haya desapariciones forzadas hoy en día en Argentina ni que el Estado argentino quiera lavarse las manos”.

“Pensaban que estas cosas solo pasaban durante la dictadura militar”, dijo Osarow, quien es también profesor de la Universidad de Middlesex de Londres.

