(AUDIO) Una vecina de Tolhuin expresó su malestar por la baja presión de agua

Una vecina de la calle Lucas Bridges al 300 de Tolhuin, dialogó con AIRE LIBRE FM sobre una problemática que está sufriendo en su hogar y que al realizar el reclamo, no recibió una respuesta de su agrado. “Estoy pagando más de 600 pesos por mes y no tengo presión de agua hace un mes. La única solución que me ofrecieron es que me compre un tanque y no tengo dinero para afrontar ese gasto”, señaló Claudia.

“Fui a Obras Sanitarias y me dicen que el director se había ido a Ushuaia. Él luego me llamó y me dijo si podía ir a mi lugar de trabajo pero no me pareció tratar un tema personal allí”, comentó la vecina.

Y agregó: “Luego volví a la oficina y tampoco estaba, vino un chico y me entregó un papel que me desbordó”. De esa manera describió su malestar al recibir un papel donde señalaban que “debía comprar un tanque de agua”.

Además, Claudia hizo referencia a que nunca tuvo problemas en esa vivienda del centro de la ciudad. “Hace 26 años vivo acá y es la primera vez que me dicen esto. Además, señaló que “algunos vecinos tienen el mismo problema”.

“Me hago cargo de lo que digo, y es que me tienen que pagar el tanque de agua”, finalizó.



(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios