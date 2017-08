El periodista Juan Mascardi presenta su libro “Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios”

Este sábado 2 de septiembre de 10 a 12 en la sede de la Universidad Siglo 21 de Río Grande, ubicada en San Martín casi Piedrabuena, el comunicador social Juan Mascardi presentará su libro “Ni tan héroes, ni tan locos, ni tan solitarios” que recopila crónicas escritas entre 2010 y 2015. La cita es para periodistas, estudiantes y público en general, con entrada libre y gratuita.

“Si este libro no fuera una antología periodística, sería un volumen de cuentos fantásticos. Pero no lo son, sólo porque Juan Mascardi no ha querido que lo fueran”, escribió en el prólogo la escritora Vesna Kostelić.

A días de cumplirse un nuevo aniversario del ascenso de Belgrano a Primera División, Mascardi es autor de la crónica “El jugador que se había olvidado de hacer goles”, un retrato sobre Guillermo Farré, autor del gol de Belgrano frente a River. Por ende, esta presentación en Córdoba tiene un matiz especial.

La antología periodística de diez crónicas fue editada por Casagrande en Rosario. El trabajo de edición es en conjunto con Nicolás Manzi, al frente del proyecto editorial, cuenta con una ilustración del artista plástico Chachi Verona.

“Juan es un enorme cazador de historias y estos textos son una invitación a mirar las historias desde otro lugar que las vuelve excepcionales. Un gran libro que vale la pena tener. Párrafo aparte para “La biblioteca que migró al fútbol”, una crónica inolvidable que a muchos nos hubiera encantado inventar. La escena del Gordo Soriano entrando a la cancha y esa línea de diálogo como un puñal: ‘Daría todos los libros que escribí en mi vida por volver a jugar al fútbol’ es sencillamente imborrable”, sostiene el escritor rosarino Javier Núñez.

Mascardi escribe actualmente en Replicante (México), Yorokobu (España), Rosario Express, La Nación online, Vice (México) y RosarioPlus. Varias de las crónicas de la antología fueron publicadas en estos medios gráficos y digitales y muchas de ellas fueron premiadas. En 2015, Mascardi recibe en Charleston, Carolina del Sur, Estados Unidos la Mención Honorífica de los Premios SIP a la Excelencia Periodística por la Sociedad Interamericana de Prensa en la categoría Crónica por “En el Hotel California no hay siquiera un cuadro de los Eagles”. En 2014, gana el Primer Premio La Buena Prensa de España y el Primer Premio UBA al Periodismo Educativo entregado por la Universidad de Buenos Aires por la crónica “Marcelo Bielsa: el DT que admira la capacidad de trabajar con el dolor”, originalmente publicado en La Nación. El mismo relato también fue finalista en los Premios SIP. En 2013 la crónica: El Triatleta que sobrevivió al atentado a la AMIA fue finalista en los premios SIP.

“A veces parece que el autor que le hubiera cobrado una por una las deudas al más autócrata de los editores en jefe. Mascardi se ha ocupado de las sobras del plato fuerte de las primicias, de los residuos que dejan los higlights cuando pasan, ha sacado del barro

historias que, como piedras preciosas brillan lavadas en el agua de su escritura”, argumenta Vesna Kostelić. El libro se encuentra en librerías de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario y Santa Fe:

