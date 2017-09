(AUDIO) “No vamos a resignar ni un centavo de lo que nos corresponde”, advirtió Bertone

La gobernadora Rosana Bertone anticipó que el miércoles los gobernadores del interior se volverán a reunir para abordar la cuestión de la coparticipación a las provincias, ante el reclamo de la Pcia. de Buenos Aires de más fondos. “No vamos a permitir el centralismo porteño bajo ningún aspecto”, afirmó en AIRE LIBRE FM.

“Estamos preocupados y hemos tenido una reunión con el ministro de Hacienda (Nicolás Dujovne) que ha sido bastante brutal. Las propuestas que se están haciendo de reforma de la coparticipación y en las demás áreas, afectarían los recursos de Tierra del Fuego y nosotros vamos a defender a rajatabla, así como defendemos la institucionalidad que creemos es un camino de ida y vuelta entre el Gobierno Nacional y el Provincial, no estamos dispuestos a resignar un centavo de lo que nos corresponde”, dijo la mandataria.

En ese sentido indicó que “las conversaciones que hemos tenido con los gobernadores peronistas y no peronistas de las demás provincias es en el mismo sentido”.

Bertone adelantó que el próximos miércoles “vamos a tener una reunión todos los gobernadores en la Casa de San Juan para seguir planteando nuestra postura, también para llevar propuestas porque no solo queremos decir no, creemos que hay temas que hay que discutirlos desde la política, como el caso de la provincia de Buenos Aires que ha hecho esa demanda a la Corte sobre una discusión es no judiciable, queremos discutir en el ámbito de la política”.

“Estamos preocupados porque si nosotros vemos una consolidación del macrismo en toda la argentina en las elecciones de octubre van a pretender imponer estas leyes desde el parlamento, tanto del Senado como en Diputados”, expresó.

La mandataria de Tierra del Fuego recordó que “con los demás gobernadores estamos trabajando en una propuesta que la vamos a presentar en estos días. No nos negamos a discutir, sabemos que el índice de coparticipación de Buenos Aires puede ser bajo, pero también hay que medirlo en función de los subsidios que ellos tiene y que las demás provincias no poseemos”.

“Los gobernadores del interior no vamos a permitir el centralismo porteño bajo ningún aspecto, por más que sepamos que la corporación política que gobierna la argentina sea netamente centralista”, reforzó.

Por último sostuvo que “queremos estar en la discusión, somos todas provincias viables y no vamos a admitir como ha dicho Carrió en sus últimas declaraciones que Tierra del Fuego no se merecería ni ser provincia. Esas cuestiones peyorativas que hacen respecto a nuestro territorio que tiene una importancia geopolítica internacional e internacional por la cuestión Malvinas y la Antártida, creo que hacen que suenen a declaraciones de quien está solamente preocupado por sumar un voto más en Buenos Aires”.





(AUDIO) Aire Libre 963:



