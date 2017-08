(AUDIO) Por falta de personal, el fin de semana no hubo servicio de radiología en Tolhuin

El director del Centro Asistencial de Tolhuin, Norberto Dávila, señaló en AIRE LIBRE FM el problema que atravesó el pasado fin de semana el servicio de radiología: “Este fin de semana no pudimos brindar atención. Ya hemos enviado la solicitud al Ministerio de Salud para la incorporación de técnicos, estamos esperando”. Además, el doctor habló sobre la obra de ampliación de la institución “que hace cinco años estamos esperando”.

La falta de profesionales de la salud en Tierra del Fuego es uno de los principales asuntos a resolver. El pasado fin de semana, el servicio de radiología en el Centro Asistencial de Tolhuin sufrió las consecuencias. “Actualmente contamos con dos radiólogos pero uno está en período de licencia. No podemos llegar a un acuerdo porque el tema de las guardias es complicado. Se está llevando a cabo una investigación de porque no se brindó el servicio el fin de semana. Estamos tratando de que esto no vuelva a suceder”, señaló Dávila.

“No hay un marco legal para obligar a hacer estas guardias. Cuando no funciona, el paciente no se queda sin su atención, viajamos a Río Grande a hacer los estudios correspondientes pero es un gasto económico muy grande e innecesario. Hoy contamos con cinco móviles, por eso no es un problema ir a Río Grande”, dijo el director del centro.

Sobre la ampliación del edificio, que se encuentra en marcha y finalizaría en doce meses, Dávila expresó: “Esto viene de hace cinco años, ojalá que en un breve tiempo tengamos completada la ampliación del Centro Asistencial de Tolhuin para poder incorporar personal y mejorar el servicio a la comunidad”.





