Rossi reiteró la “necesidad de reflotar la Comisión de Seguridad Ciudadana”

El concejal Paulino Rossi señaló que “los vecinos de Chacra XIII se reunieron estos últimos días en distintos lugares muy preocupados por esta ola delictiva que surge después de la salida del comisario Guerrero, esto es una realidad, no una sensación, producto de esto se organizan y buscan una solución”, expuso el edil, durante el encuentro que se realizó en las instalaciones de la Escuela N° 42, de la cual también participó el comisario Daniel Moraga.

Además imprimió que “una de estas reuniones se hizo en una casa de un vecino damnificado que recordaba que yo fui parte de la Comisión Ciudadana, por esa razón me invitaron”, dijo, al tiempo que recordó que “en su momento esta comisión tuvo muy buenos resultados, con más de cincuenta cámaras, insumos, sin ir más lejos la computadora de Chacra XIII, y varias cosas que hicieron mejor a la seguridad de Río Grande”.

Asimismo indicó que “formé parte de esta comisión cuando fui secretario de Gobierno, pero ya hace dos años que se encuentra paralizada, desde que asumí como concejal hasta el momento nunca se ha reunido, teniendo en cuenta que actualmente la encabezan los concejales Nogar y Colazo”.

Con relación a la reunión, Rossi sostuvo que “fue muy positiva porque los vecinos cuando toman conciencia de las necesidades saben que hace falta para mejorar, identifican qué espacio es peligroso, saben dónde falta luz, que baldío mejorar con limpieza”.

Indicó que durante la reunión estuvo “presente la Policía Provincial responsable de la zona norte, el comisario Moraga, junto al segundo de la ciudad y también el comisario de ese sector, donde les explicaron a los vecinos cuál es la situación y comentaron que tienen muchos limitantes”. También Rossi manifestó que “fueron claros desde la policía al decir que no depende de ellos trabajar o reflotar la Comisión porque no hay intenciones, o al menos eso dieron a entender desde el Gobierno al no buscar ayuda de otras instituciones y hablaron de comprar cámaras, renovar autos y demás, pero todo en un mediano y largo plazo.

Por último, el Concejal expresó que “quedó muy claro que la Policía de la provincia es una institución sana y trabaja muy bien con los recursos que tiene, pero no alcanza, reitero la oportunidad de reflotar la Comisión Ciudadana, es una herramienta fantástica porque permite la interacción de los vecinos con la policía para encontrar soluciones concretas”.

Comentarios

Comentarios