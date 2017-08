(AUDIO) Vuoto: “Tenemos que levantar la voz ante tantos atropellos”

El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, quien presentó la cuestión Malvinas en la Cumbre Hemisférica de Alcaldes en Pachuca, México, dialogó con AIRE LIBRE FM sobre el encuentro internacional, la situación territorial en Ushuaia y las obras a realiza, la “discriminación” por parte de Nación y la espera para una reunión con la gobernadora Rosana Bertone.

Durante esta semana, el intendente capitalino, Walter Vuoto, estuvo presente en la reunión de alcaldes en México, organizada por la Federación Latinoamericana de Ciudades, Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales (FLACMA). “Se generó una declaración muy importante que hoy está saliendo en los medios nacionales y se hizo contacto con muchos organismos. A diferencia de otros viajes, por ejemplo del intendente anterior (Federico Sciurano) que iba a sacarse una foto en la cumbre europea de alcaldes, nosotros traemos algo concreto. La primer declaración de la historia de los intendentes de Latinoámerica a favor de las Malvinas”, dijo el intendente.

Vuoto presentó la cuestión Malvinas y la Declaración conjunta a suscribir por las ciudades representadas en el encuentro latinoamericano con un contundente pedido para la desmilitarización del Atlántico Sur que arbitrariamente lleva adelante el Reino Unido y el cumplimiento de las más de 40 resoluciones de Naciones Unidas que desoyen los británicos. “Estoy muy agradecido porque es la primera vez que se tiene una postura tan firme con respecto a la cuestión Malvinas desde este ámbito internacional”, señaló el intendente.

“Ante la presencia de tantos avances del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, tenemos que levantar la voz ante tantos atropellos, que también se suman a los atropellos de Nación, que no respalda la soberanía Argentina”, expresó.

Recursos para los municipios

“La centralización de los recursos es un tema nacional e internacional. Hoy entre el 1 y el 3 por ciento del Presupuesto Nacional va a los municipios solamente, por ende, los municipios cada vez se tienen que hacer cargo de más cosas”, dijo Vuoto. Y agregó: “La falta de ayuda y acompañamiento del gobierno nacional se hace sentir. En 2015, el Municipio de Ushuaia recibió 200 millones de pesos por fuera de coparticipación en obras públicas. El año pasado y este, no recibimos absolutamente nada”.

Sobre la “discriminación” del Gobierno nacional, una cuestión partidaria, Vuoto dijo: “El crédito de los colectivos no ha salido, hemos presentado todos los papeles pero no se mueve nada. Habría que preguntarles a ellos que es lo que pasa. Todo lo que se hace, es con recursos propios y eso le da el doble de valor”, dijo el intendente. Además, adelantó que con la llegada de las últimas unidades se lanzará la nueva app para ubicar a los colectivos por gps.

“El 67% de las calles más complicadas las trataremos de hacer en esta etapa”, añadió.

Informe de C5N

“Nosotros invertimos el 20% de nuestras obras a los barrios altos, eso es consecuencia de mucho tiempo de demanda habitacional. En ese barrio invertimos 20 millones de pesos pero eso en el canal no lo dijeron, me lo cortaron. Creamos la división de Salud, y en uno de los barrios altos, 20 de cada 100 chicos pasaban las revisaciones médicas. Hoy lo pasan todos, es nuestra mirada. Eso no sale en televisión pero está. Lo que queda claro, es que la falta de políticas y de acompañamiento se nota”, dijo el intendente.

“Estoy esperando que la gobernadora Rosana Bertone me atienda porque hay temas en conjunto que hay que resolver”, finalizó.





