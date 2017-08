(AUDIO) Presionados por la situación económica, aserraderos de Tolhuin se reconvierten

Ricardo Castro de aserraderos ‘Don Castro’ habló con AIRE LIBRE FM respecto a la reconversión que realizó su empresa para poder cambiar el paradigma de trabajo y encarar la próxima temporada de forma diferente a lo realizado en los últimos años. Agregó que ya cuenta con 19 empleados. Además indicó que comenzaron a trabajar nuevamente con la empresa BGH.

Por otra parte, Castroo lamentó que los aserraderos no “estén incluidos en el convenio aprobado por la Legislatura para ayudar a empresas en situación crítica”. También señaló que “se encuentran reorganizando las deudas de agua y energía con los respectivos entes”.

Respecto del convenio presentado por el Ejecutivo en la última sesión, y ratificado por la Legislatura para ayudar a empresas en situación crítica, Castro señaló que “nosotros no fuimos incluidos, y todavía no sabemos porque no lo fuimos”, se preguntó.

En otro orden manifestó que “vino la gente de energía, como de agua para solucionar todas las deudas que tenemos”, dijo, al tiempo que expuso que “observamos que en la Legislatura se aprobó este convenio para 16 fábricas”.

Responsabilizó a la Cámara que nuclea a las PYMES de Tolhuin de no “darse cuenta para que podamos recibir todos una ayuda económica porque sale de Nación y de Provincia”.

Puntualizó que la situación del aserradero ha “mejorado, hemos comenzado a trabajar nuevamente con BGH, con la empresa Baplast por el tema de los pallets, y hoy tenemos 19 empleados, durante el mes pasado tomamos 3 empleados, después 4 más, y en lo que va del mes 7 más, con lo cual a día de hoy llegamos a 19 empleados”.

Recordó que nosotros “arrancamos a las 4 de la mañana, y le damos hasta las 10 de la noche, lo único que tenemos paralizado es la otra parte de carpintería, que habíamos agrandando tanto, sin carpinteros, cuando llegamos a tener 8, y en el local de ventas los muebles siguen ahí, y sin que nadie los retire”.

Repitió que lo que es mueblería está “con un convenio de la provincia, estamos esperando las ordenes de compra, y todo ese tipo de cosas que se han quedado en el tiempo, pero nosotros comemos todos los días, y nuestros empleados también, por eso el cambio de orbita que hicimos con la empresa de vender propiedades y cosas que teníamos para inyectar nuevo optimismo y ver que si viene la primavera, nosotros también vengamos con fuerza, y encarar esta nueva historia con el aserradero”.



