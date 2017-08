(AUDIO) Madre de tres hijos busca ayuda, al perder su casa en un incendio

Marcela Oyarzún es madre de tres hijos (una nena de 2 años, y los varones de 4 y 7 años), y en estos momentos atraviesa una dura realidad: El sábado un incendio arrasó con el inmueble ubicado en la calle Kau al 500, en Margen Sur. Afortunadamente pudieron escapar de las llamas, y perdieron todo. “Hoy (por el lunes), fui a acción social municipal pero no me pudieron dar ninguna ayuda. Es como que en RG te pasa una desgracia asi y estás sola”. No podía recibir ayuda al no contar con un lugar para recibir las donaciones, pero en medio de la entrevista con AIRE LIBRE FM el comisario José Calderón (jefe de la Comisaría 4ta.), ofreció un depósito de esa dependencia policial. Marcela dejó su número para aquellas personas que deseen colaborar con ella: 2964489255.

(FOTO ARCHIVO).



(AUDIO) Aire Libre 963:



Comentarios

Comentarios