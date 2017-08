(AUDIO) En un colegio implementaron como proyecto, la Educación Vial. Servirá para el carnet de conducir

Todo surgió a partir de declaraciones televisivas del múltiple campeón de automovilismo Juan María Traverso, quien manifestó la necesidad que en las escuelas se estudie Educación Vial, para mejorar el tránsito y evitar el alto porcentaje de siniestros viales que ocurren en la Argentina, y la cantidad de muertes y lesionados. En un Cens de Río Grande implementaron esa materia, pero como proyecto de la institución. Y si aprueban, les allana el camino para obtener el carnet de conducir.

Omar Infante, coordinador del Cens 18, anexo Escuela 21, relató este martes en AIRE LIBRE FM que “implementamos en el área de Proyecto el dictado de ´educación vial´ en la cual nuestros alumnos comienzan a estudiar sobre las normas, las leyes, los cuidados y prevenciones en la conducción, el hecho de transitar por la vía pública”.

La idea surgió con el objetivo de “tomar conciencia y tratar de llevarlos a que nuestra sociedad no sufra tanto los accidentes de tránsito cuando alguien agarra un vehículo y maneja con un poco de conciencia en el hecho del cuidado hacia los otros y para con uno mismo también”.

Por ahora la materia la cursan solo los estudiantes del tercer año en la modalidad de petróleo, donde se incluyó la educación vial.

“Tenemos una materia que se llama proyecto, en ella cada escuela trabaja sobre la necesidad que hace a la comunidad o que le puede llegar a servir al alumno dentro de lo que es la especialidad que está estudiando”, explicó Infante.

En este sentido expresó que “vimos la cantidad de accidentes y vemos una falta de conciencia en los conductores y decidimos llevar adelante como prueba por ahora el hecho de la educación vial. La aceptación fue muy buena, de hecho las otras tres modalidades que tenemos nos pidieron incluirlos”.

“La idea es ampliarlo a las demás modalidades y tratar de generar la conciencia en todos y llegar lo más que se pueda”, sumó.

De esta manera, la dirección de Tránsito de la Municipalidad de Río Grande, dispuso de un inspector de tránsito para trabajar en esta experiencia junto con un profesor que lleva la organización de los contenidos para implementarlos de manera pedagógica y poder transmitir todos los conocimientos a los alumnos.

“Da gusto participar de esta materia porque se generan debates sobre situaciones reales y concretas, uno de los grandes planteos que hacen nuestros alumnos es el hecho que se multe al chofer que está en falta y no se lo inste a hacer un proceso de concientización, sino que pasa más por lo monetario que por el hecho de cambiar las conductas. Se arman debates ricos siempre basados en las normativas vigentes”, afirmó Infante.

Sin embargo no solo se trata de una experiencia que queda en el aula, sino que les posibilita a los estudiantes el acceso al futuro carnet de conducir.

“En esta materia los alumnos estudian todas las normativas pero además van a hacer por parte de la Municipalidad las prácticas de manejo en la pista que tienen destinada a tal fin y van a utilizar los vehículos doble comando. Llegado el final de año, si el alumno aprobó la materia, y aprueba el práctico, obtiene el carnet. Si no se da el proceso de que aprueba el teórico, y queda pendiente el práctico hasta que lo rinda”, explicó el coordinador.

Finalmente contó que “con el área de Tránsito lo que hacemos es trabajar para que los contenidos sean presentados de manera tal que los alumnos los puedan recibir y trabajar, no como un hecho de estudio de normativa de memoria, sino con el hecho de poder aplicar herramientas pedagógicas que lo lleven a tomar conciencia, analizar, vivir y manejarse dentro de lo que es la sociedad que le toca en este momento”.



