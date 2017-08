(AUDIO) En Ushuaia reabrieron el complejo “Yámana Bar Patín”

Se llevó a cabo la reapertura del bar Yámana, ubicado junto a la pista de hielo Tachuela Oyarzún en Ushuaia. La empresa Gastronomía del Sur S.A. realizó una inversión cercana a los $5 millones, y reacondicionó la pista en una primera etapa y luego el bar, que ofrecerá a partir de este martes productos que elabora la misma empresa en su centro de producción. El gerente de la empresa, Luis Bernal, habló con AIRE LIBRE FM.

El intendente Walter Vuoto participó junto al gerente de GDS Catering, Luis Bernal y al Director de la empresa, Fabio Delamata, del corte de cintas con el que inauguraron el complejo Yámana Bar Patín by GDS.

Vuoto felicitó y agradeció a la empresa por el compromiso demostrado en la inversión realizada, destacó la creación de más de 20 puestos de trabajo y celebró los beneficios generados a partir de la renovación del espacio que debía ser puesto en valor para la ciudad. “Hay que reconocer lo que se hace bien, pero también hay que saber que siempre se puede hacer mejor. Queremos profundizar el desarrollo deportivo en la ciudad, pero también queremos destacar que este espacio creó más de 20 puestos de trabajo que antes no existían y esto tiene que ver con la mirada que tenemos sobre desarrollo deportivo, pero también económico”, dijo Vuoto.

Felicitó al grupo de arquitectos, “que han hecho un diseño exquisito, que reacondicionaron lo que se ve y lo que no se ve. Esta inversión y esta puesta en valor de la empresa marcan un antes y un después. Al Club Andino, quiero que sepan que tienen una Municipalidad que también los quiere ayudar a crecer. Quiero desearles todo el éxito del mundo”, dijo Vuoto.







