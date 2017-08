Valorarte: primer concurso de spots publicitarios en Tolhuin

Se llevará a cabo el Primer Concurso de Spot Publicitario para adolescentes y jóvenes de entre 10 y 25 años que residan en la ciudad de Tolhuin. El mismo tiene como objetivo que los mismos demuestren, a través de un spot publicitario con temática sobre la cultura del RAP y del HIP HOP, de que existen alternativas válidas de ocio y diversión sin necesidad de ningún tipo de abuso de sustancias nocivas, transmitiendo un mensaje positivo y favoreciendo así en la sociedad una actitud crítica con respecto al consumo de drogas, alcohol, tabaco y la violencia en todas sus formas.

Este concurso es organizado por el Ministerio Jefatura de Gabinete a través de la Secretaría de Cultura de la Provincia con la colaboración del Municipio de Tolhuin.

Para más información e inscripciones:

Sede de Cultura Provincial Tolhuin , Lucas Bridge 640. Lunes a viernes de 10 a 16hs. Tel: 02901-492310 o por mail a: culturaprovincialtolhuin@ hotmail.com

BASES Y CONDICIONES

1. Participantes:

El concurso es abierto a jóvenes y adolescentes de entre 10 a 25 años que residan en Tolhuin, e interesados en crear un spot publicitario con la temática propuesta. Deberán entregar un video creativo o audio de una duración máxima de 3 minutos que mediante el rap traten la problemática de adicciones, rechazo a la violencia en todas sus expresiones. Los videos podrán ser de un autor individual o grupal. Deben ser originales y no pueden haber sido publicados previamente.

2. Temas:

Los trabajos deberán tratar la problemática de las adicciones, el consumo indebido de alcohol, el rechazo a la violencia en todas sus expresiones; con el propósito de generar conciencia desde la acción y con la voz de los mismos jóvenes, con algunos de los siguientes contenidos:

-Transmita un mensaje positivo.

-Mensaje claro y directo contra las adicciones y sus consecuencias.

-Mensaje Claro y directo en contra de la violencia en cualquiera de sus formas (niños, adulto mayor, género, animales, institucional, bullying, discapacidad, etc.

-Desalentar el uso de drogas, tabaco o bebidas alcohólicas.

-Las ventajas o bienestar que supone no tener adicciones o malos hábitos de consumo.

-Alternativas de ocio y diversión sin necesidad de ningún tipo de sustancia.

-Aumento de capacidad crítica ante las problemáticas mencionadas y la toma de decisiones responsables.

3. Presentación de Obras: Formas

a) Se podrá presentar un máximo de 3 spots por participante.

b) Las obras no deberán exceder los 3 minutos.

c) Se considerarán tanto los elementos narrativos y la creatividad aplicada a la producción en el video.

d) Los videos deberán pesar menos de 1 GB. El formato preferible es MPEG4 con el audio en formato MP3. También se aceptarán cualquiera de los demás formatos habituales (WMV, AVI, MOV, MPG).

e) Se podrá grabar en las siguientes maneras:

Teléfono celular: Recomendable en tamaño 1920×1080 (16:9) y formato mpg4 o como mínimo 1280×720.

Cámara de video: Formato mp4/avchd/.mov/ tamaño del video 1920×1080 (16:9) o como mínimo 1280×720.

4. Recepción de Trabajos:

Los trabajos deberán ser presentados personalmente en pendrive hasta el 15 de Septiembre de 2017 en las Oficinas de Cultura Provincial Tolhuin, sita en Lucas Bridges 640, de lunes a viernes de 10 a 16hs.

5. Documentación a presentar:

Planilla entregada por la institución y fotocopia de DNI de los participantes.

6. No se admitirá ningún trabajo que vaya en contra de la convivencia, la dignidad y los derechos de las personas. Tampoco se admitirán aquellos trabajos que propugnen el racismo, el sexismo o conductas delictivas así como aquellos que incluyan imágenes en las que se fomente cualquier tipo de exaltación de la violencia y hábitos no saludables. No hacer alusión directa al consumo, ni mostrar sustancias estupefacientes.

7. Los organizadores se reservan el derecho a extender la fecha de presentación de los videos.

8. La organización se reserva el derecho de rechazar los videos que se consideren ofensivos; discriminen y/o contengan el uso de malas palabras y/o situaciones de violencia y/o situaciones explícitas de drogadicción; sin que ello de derecho a reclamo alguno por parte del presentante.

9. Los videos ganadores serán publicados en diferentes webs y medios masivos de comunicación y otros espacios de interés cultural durante el año 2017. Los mismos serán analizados por un jurado de calidad.

10. El jurado Estará compuesto por:

– Jonatan Andrade: Representante de VODKA SHOT PRODUCCIONES

– Facundo Viñabal: Representante de BUFALO CONTENIDOS

– Franco Koszyrec: Representante de FKPRODUCCIONES

