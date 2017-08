(AUDIO) Reclamos a Gas Austral de vecinos que no tienen solución

Mónica es una vecina del barrio Del Bicentenario y este jueves habló en AIRE LIBRE FM planteando quejas contra la empresa Gas Austral porque no le brindan el servicio de cargar los zeppelin. Sostuvo que “otros vecinos del barrio tienen el mismo problema. El día 22 hice el pedido porque tenía el 10% de gas, en la oficina de la empresa me dicen que debo tener paciencia porque hay muchos reclamos… pero con la paciencia no me voy a calefaccionar, y mi hijo de 12 años tiene broncoespasmo”. Añadió que “llamé a Gas Austral y no te atienden el teléfono, fui a la oficina y me respondieron lo mismo, que tenga paciencia porque hay mucha gente sin gas. Es una verguenza”, concluyó.



(AUDIO) Aire Libre 963:



