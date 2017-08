(AUDIO) Jubilados solicitan una audiencia “hace más de un año y medio” con la Gobernadora

Patricia Blanco, referente de los Jubilados Autoconvocados, señaló en AIRE LIBRE FM que el sector pasivo realizó un tercer pedido de audiencia con la gobernadora Rosana Bertone. “Hacemos un nuevo intento porque la gobernadora dice en su discurso que es dialoguista que habla con todo el mundo. Quiero saber si nos va a recibir a los jubilados que queremos hablar con ella hace más de un año y medio”, señaló.

“Pedimos la primera audiencia a los pocos días que asumió. Luego hicimos otro intento y ahora por tercera vez, pero aún no hemos recibido respuesta por sí o no. Queremos saber como se va a recuperar el 82% móvil, que va a pasar con el famoso aporte solidario porque a los jubilados le achican pero uno ve los gastos que hace el Gobierno. A mi me parece bárbaro que traigan espectáculos para la gente o que gasten en publicidad, pero me gustaría también que el gasto sea equitativo y que el ajuste sea equitativo”, señaló la jubilada.

En referencia al sector gremial, Blanco aseveró que “hay un gran silencio de parte de algunos sectores que con estas medidas estarían tocando el bombo en la puerta de Casa de Gobierno pero ahora están silenciados, debe ser que tienen precio. Los jubilados seguiremos reclamando en contra del ajuste”.

“La gente se queja pero quienes representan a esa gente no salen. Uno tiene que ser portavoz de la gente que tiene atrás. El gobierno, los municipios, la clase política que muy cara nos sale sigue haciendo lo que quiere”, dijo la referente del sector pasivo. Además, habló sobre la dificultad de movilizar los reclamos del sector de jubilados.





(AUDIO) Aire Libre 963:



