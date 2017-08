(AUDIO) El drama de una familia derivada y sin ayuda de la obra social

Ramón Gómez es el padre de una joven de 16 años que está derivada en Buenos Aires desde marzo, por una Displacia. Y ahora cuando la adolescente necesita ser trasladada a un centro de mayor complejidad, le informaron que su obra social no tiene ese tipo de cobertura. Entonces Gómez acudió a la Justicia. “En estos cinco meses que estoy aquí se han burlado de nosotros porque en mi obra social me dijeron que iba a tener todo el acompañamiento, pero ahora me dicen que no tienen cobertura de alta complejidad. Tuvo que intervenir una defensoría oficial para que me dijeran la verdad”. Posee la Obra Social del Personal de la Industria Textil (OSPIT).

Agregó que “me cortaron todos los gastos que tenía que afrontar y solo podemos mantenernos con la ayuda de mis compañeros de trabajo en la empresa Armavir”, señaló.



(AUDIO) Aire Libre 963:



