(AUDIO) Atentado incendiario contra el IPRA: No descartan ninguna hipótesis

El fiscal Nicolás Arias confirmó que la causa en la que se investiga el incendio intencional en la sede del IPRA se encuentra en etapa preliminar. Aclaró que “no se descarta ninguna hipótesis”. El presidente del Instituto se presentó como querellante en la causa y le mencionó al fiscal que “tiene buena relación con los casinos”. “Nosotros no descartamos nada, absolutamente nada. Puede ser algo relacionado al funcionamiento mismo del IPRA o asuntos personales de quienes integran el organismo también”, dijo Arias.

El fiscal Nicolas Arias confirmó que “se encuentran recién iniciando la investigación” por el incendio intencional en el edificio del Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) aunque aclaró que “no descartamos ninguna hipótesis” en torno a los móviles del hecho.

En contacto con la prensa Arias explicó que cómo fiscal “he requerido por incendio doloso aunque es muy inicial el trámite de la investigación” y manifestó que “la intencionalidad está demostrada con las pericias realizadas por los bomberos. Ahora delitos complejos de la policía está a cargo de llevar adelante todas las tareas en la calle de lo que ocurrió”.

Además el Fiscal confirmó que el presidente del IPRA, Abel Galeano se presentó como querellante de la causa. “Él estuvo ayer (por el miércoles) en la fiscalía y me dijo que se presentó como querellante y ahora la jueza Barrionuevo va tener que expedirse al respecto”.

Al ser consultado sobre si tomaban el hecho como un acto vandálico o aislado, respondió que “nosotros no descartamos nada, absolutamente nada. Puede ser algo relacionado al funcionamiento mismo del IPRA” o algo vinculado a “asuntos personales de quienes integran el organismo también; por ahora no se descarta absolutamente nada”.

En cuanto a la etapa investigativa precisó que “la policía justamente ahora está viendo quienes tienen acceso al lugar, por dónde pudieron haber ingresado, más allá de que ya está determinado que el incendio se inició en la oficina del presidente. En varios sectores distintos dentro de ese mismo ambiente y es por eso que se puede comprobar que es intencional”, según publicó El Diario del Fin del Mundo.

Pero además el integrante del Ministerio Público informó que “igualmente el Presidente del IPRA me confirmó que tiene buena relación con los casinos y concretamente me dijo que incluso los mismos casinos están conectados on line con la Afip”. Agregó además, que por la información recibida del funcionario “era propuesta de los casinos el tener el mismo sistema” aunque nuevamente reiteró que “no se descarta absolutamente nada” y reiteró que “estamos en la etapa inicial pero ha sido un hecho grave”.



