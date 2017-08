(AUDIO) Luego de los reclamos vecinales por los robos en Chacra XIII, cambios en la comisaría

El comisario mayor Daniel Moraga habló este jueves en AIRE LIBRE FM sobre el “enroque” de jefes de ds comisarías de Río Grande. El comisario Héctor Flores es el nuevo titular de la Comisaría 5ta. en Chacra XIII, reemplazando al comisario Hugo Imfeld que se va como jefe a la comisaría 2da (barrio Intevu), donde prestaba servicios Flores. La modificación surge luego de los reclamos vecinales por la seguidilla de robos en la zona de Chacra XII y XI. Y los pedidos para que regrese el “comisario whatsapp”, Marcelo Guerrero.

Daniel Moraga es el Director General Zona Norte de la Policía, y en el programa Entre Mate y Mate manifestó que “tras ser evaluado por la superioridad de la zona norte en contacto permanente con la jefatura de Policía, se tomó la determinación de hacer un cambio en la jefatura de la Comisaría Quinta, evaluando un trabajo que se viene desarrollando en el tiempo de la última modificación que debimos hacerla de una manera inesperada ante un desenlace judicial que ameritó adoptar un cambio de Jefe de Comisaría”, explicó Moraga.

En este orden precisó que “en esa modalidad operativa se tomó la determinación de hacer un cambio de Jefe, se le asigna la tarea como nuevo jefe de la Comisaría Quinta al Comisario Héctor Flores, que fue titular de la Comisaría Tercera y ahora se encontraba en la Comisaría Segunda; él va a ser quien ocupe el cargo, para retomar y quizás encausar aquellas cuestiones que venían siendo afrontadas por el Comisario Hugo Imfeld, quien a partir de ese mismo momento ocupa la titularidad de la Comisaría Segunda”.

Se recuerda que la Comisaría 5ta. abarca los barrios San Martín, La Trucha, Aeropuerto, Chacra XIII, Chacra XI, Vapor Amadeo y Los Cisnes. Esos sectores sufrieron en las últimas semanas un aumento de hechos que llevó a los vecinos a manifestarse enojados en los medios de comunicación respecto a las autoridades policiales del sector.

Moraga añadió en otro párrafo que el cambio responde a “una cuestión operativa que se habló con el nuevo titular de la Comisaría Quinta, se le hizo hincapié en aquellos aspectos donde nosotros queremos tener un cambio o retomar un determinado rumbo en cuanto a dar una continuidad que no se le encontraba en aquellos aspectos que eran inherentes al contacto vecinal”.

Moraga reconoció que a partir de la última semana de la época vacacional “impactó de manera fuerte el delito en la jurisdicción de la Comisaría Quinta y en estas últimas semanas, nuevamente se volvió a repetir ese fenómeno, sobre lo cual se están dando las respuestas investigativas pertinentes, pero queremos reforzar aquellos aspectos que inciden negativamente en el contacto con los vecinos, muchos se alejaron de la Comisaría y queremos retomar para fortalecer los aspectos que se necesitan para reforzar la seguridad en materia de prevención”.

Incluso señaló que “estamos detectando que una gran cantidad de hechos se vinculan entre sí, pero estamos hablando de gente que vive en el barrio como autores de estos hechos ilícitos y sobre eso estamos trabajando con la justicia conforme a derecho”.

Respecto al sistema de WhatsApp, Moraga dijo que “nunca dejó de funcionar, lo que ocurrió es que muchos vecinos se borraron de los grupos, se ausentaron y se detectó ese rechazo generalizado ante una situación adversa del Comisario anterior. Hubo que remontar esa situación y no se llegó a lograr. En la comisaría se siguió trabajando en cuanto a la parte operativa policial pero en ese aspecto no se podía avanzar, faltaba esa afinidad entre determinados vecinos, hubo avances mínimos. Pero creemos que con este nuevo cambio quizás podamos llegar a avanzar y somos optimistas en este sentido”.

Moraga remarcó que “estos cambios se han hecho para buscar un perfil de un conductor distinto en algunos aspectos, en otros operativos, para ver si podemos poner una impronta que va más allá del incremento del número de efectivos como se ha realizado. Estamos a la pronta espera de un nuevo equipamiento que nos permitiría redundar en aspectos logísticos y que generan logros”.

“Buscamos con este cambio obtener ese acercamiento que no se estaba dando, en determinados sectores y con determinados referentes para evaluar un avance en materia del compromiso”, sumó.

Además recordó que “con el comisario anterior (Marcelo Guerrero) había una afinidad que los vecinos percibían y se trabajaba en conjunto para revertir la situación de inseguridad. Buscamos reafirmar el acercamiento”.

Finalmente manifestó que “transitamos una cuestión social donde nosotros vemos como muy positiva la participación de los vecinos, y nos preocupa esta situación de delitos si bien comparado con otras provincias nos miran como diciendo `estas en el paraíso´, nosotros trabajamos ante el mínimo, es muy difícil lograr el delito cero pero tenemos una muy buena interacción con los vecinos y lo queremos mantener”.



