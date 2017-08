(AUDIO) Concejales avanzan en la conformación del Consejo Municipal de Discapacidad

Con la presencia de distintas asociaciones e instituciones que trabajan con personas con discapacidad, los ediles de RG desarrollaron una nueva reunión de la Comisión Especial de Discapacidad. Durante el encuentro avanzaron en la conformación del Consejo Municipal de Discapacidad. Además pedirán dictámenes sobre varios proyectos que se encuentran en comisión y que otorgan derechos a personas con discapacidad. Lamentaron nuevamente la ausencia de funcionarios de la Provincia. Presentarán una nota a la Legislatura para que revean distintas leyes que no se cumplen. Padres hablaron con AIRE LIBRE FM.

Este jueves se realizó una nueva reunión de la comisión especial de Discapacidad que presiden los concejales Miriam Mora, Laura Colazo, y Paulino Rossi, a través de la cual recibieron a asociaciones, instituciones, representantes de las personas con discapacidad, profesionales y personas con discapacidad en donde se abordaron distintas temáticas referidas a este colectivo social.

El encuentro que se realizó en la sala de Comisiones fue presidido por los concejales Paulino Rossi y Miriam Mora participando también los ediles Raúl von der Thusen, y María Eugenia Duré, como así también los representantes de las distintas instituciones y padres que trabajan con discapacidad.

Durante la reunión avanzaron en la conformación de la COMUDI (Consejo Municipal de Discapacidad), como así también en el pedido de dictámenes de varios proyectos que se encuentran en comisión que otorgan derechos a personas con discapacidad.

Tras el encuentro, la concejal Miriam Mora manifestó que “lamentablemente una vez más la gente de la provincia no ha venido a la reunión, a pesar de que nosotros seguimos avanzando en la conformación de la COMUDI, pero no logramos la presencia de ellos, donde consideramos que es necesario el debate, teniendo en cuenta que la mayoría de los reclamos de los padres y asociaciones es hacia las distintas instituciones del gobierno, donde hay falta de profesionales, de espacio, por ejemplo”.

Mora indicó que “también durante la reunión hablamos respecto del cupo de la ley 48 con relación al trabajo”, dijo, al tiempo que agregó que “los diferentes concejales fueron presentando los diferentes proyectos que elaboraron, teniendo en cuenta que las reuniones de discapacidad se realizaran una semana antes de la sesión para poder presentar los proyectos, y que los mismos sean tratados en la Parlamentaria, previo a la sesión”.

La edil recalcó que “avanzamos muchísimo en esta reunión, donde vamos a comenzar a conformar las diferentes áreas que va a tener el COMUDI”.

También se refirió a la minuta de Comunicación que presentarán en la Legislatura, para lo cual sostuvo que “lamentablemente al no tener respuestas de las autoridades del gobierno de la provincia se ha decidido elevar una minuta de Comunicación para que tenga que ver y rever diferentes leyes que no se están cumpliendo, y necesitamos que se comience a dar un cumplimiento efectivo”.

“Seguimos sin poder avanzar sobre problemáticas que tienen que ver a nivel provincial”

La concejal Duré señaló que “la reunión fue positiva porque pudimos avanzar en distintos proyectos que serán tratados, y seguramente aprobados en la sesión de la próxima semana, donde ya se han solicitado los pedidos de dictámenes correspondientes”.

Asimismo la edil fue muy crítica respecto de las reiteradas ausencias de parte de la provincia a cada una de las reuniones que se realizaron de esta comisión señalando que “seguimos sin poder avanzar sobre problemáticas que tienen que ver a nivel provincial, como por ejemplo con cuestiones que no se cumplen como lo son con las pensiones, con distintas leyes, con lo cual esto hace que ante la ausencia de funcionarios del gobierno de la provincia se dificulte el trabajo de esta comisión, a pesar de que se los invita a las reuniones, y no asisten para dar respuestas concretas a los grupos de padres”.

Puntualizó que no es la “primera vez que la provincia no asiste a las reuniones al Concejo Deliberante, donde también se los ha citado por otras problemáticas”, dijo, al tiempo que expuso que la “comisión de Discapacidad viene trabajando asiduamente en resolver distintas problemáticas, pero nos falta una pata importante como lo es la provincia, donde hay problemáticas concretas y puntuales, por esta razón hemos resuelto en la reunión, y a través del bloque que represento, enviar una minuta de Comunicación a la Legislatura, en la cual vamos a solicitar que se atienda a esta comisión de Discapacidad”.

Entre los dictámenes que se aprobarían en la próxima sesión, la edil indicó que “en mi caso estoy pidiendo un dictamen para el registro de personas con discapacidad aspirante al empleo municipal, como así también un pedido de informe para saber el porcentaje real que tiene el Municipio de la ciudad respecto de ese 4%, con lo cual queremos saber a día de hoy cual es el porcentaje de personas con discapacidad que trabajan dentro del Municipio, y por otro lado el cupo del 4%, que si bien existe contemplado tanto a nivel nacional, como provincial, lo que coincidimos en la mesa es que también podemos tener un marco regulatorio en la normativa local”.

Finalmente se refirió a la conformación del COMUDI (Consejo Municipal de Discapacidad), para lo cual remarcó que “nos parece sumamente importante, dado que es compleja la problemática, y cuando uno escucha tanto a los padres, como a las respectivas asociaciones las complicaciones que tienen, nosotros nos tenemos que disponer a eso, teniendo en cuenta que esta Comisión ya se encuentra trabajando en la ciudad de Ushuaia, poder trasladarla tanto al Concejo Deliberante, como al Municipio, de forma de empezar a trabajar articuladamente entre ambas instituciones, pero es un proyecto que nos presentan, hay que trabajarlo, ver la manera de implementarlo en Río Grande, siendo que la idea es que el proyecto salga de esta comisión, y no de un concejal en particular, de forma de adaptar lo que se está haciendo en Ushuaia, a nuestra ciudad”.

“Nos explicaron varios proyectos que se van a tratar en la próxima sesión”

Por su parte, la Secretaria de Discapacidad de la CTA Autónoma Diana Román explicó que “durante la reunión los concejales nos socializaron varios proyectos que tienen que ver con discapacidad, creemos que son superadores, y que se van a tratar en la próxima sesión, como por ejemplo lo es el cupo laboral del 4% para personas con discapacidad, como así también hay un proyecto de difusión sobre los derechos, teniendo en cuenta que hay muchas ordenanzas que le otorgan derechos a las personas con discapacidad en la ciudad de Río Grande que no se conocen, como así también hay otro proyecto que es la creación de un registro de aspirantes al cupo laboral, lo cual todas son buenas expectativas que esperamos que se aprueben en la próxima sesión, que de ser así serían tres nuevas ordenanzas que otorgan derecho a personas con discapacidad que es nuestro objetivo”.

Respecto de la creación del COMUDI en Río Grande, dijo que nosotros “veníamos hablando desde la primera reunión para que se conforme este Consejo, que vendría a tener tres patas fundamentales como lo son las personas con discapacidad y sus representantes, el Ejecutivo Municipal, y el Concejo Deliberante, trajimos como modelo para tomar la ordenanza de Ushuaia, con lo cual pedimos que se retome esto para que salga rápidamente un COMUDI municipal, siendo que el funcionamiento del mismo se divide en comisiones, por lo cual habrá en un futuro una comisión de inserción laboral, una comisión de accesibilidad, otra de deportes, entre otras, por ejemplo”.

Por último se refirió a las exenciones impositivas para las personas con discapacidad tanto para la vivienda única, como para los automóviles, para lo cual indicó que a “la realidad está trayendo muchos inconvenientes al momento de exigir los requisitos, desde los ingresos al grupo familiar, hasta la oblea que certifica que esta persona está exenta, entonces yo sé que puedo circular por la ciudad, sé que no tengo que pagar la patente, pero si la policía de tránsito me lo pide, no tengo forma de certificarlo, como así también que esta exención solo se puede solicitar entre el 1 al 30 de agosto, es totalmente restrictivo, dado que entre que no se conoce porque no se difunde la exención impositiva a la cual la gente tiene la posibilidad de acceder, no se difunde, y solamente tienen treinta días para poder tramitarla, está diciendo que en los hechos la mayoría de la gente no la tenga a esta exención”.



