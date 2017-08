La candidata Laura Colazo se reunió con jóvenes profesionales

Durante el fin de semana la candidata a Diputada Nacional por el Frente Tierra de Unión, Laura Colazo, dio cuenta a partir de su cuenta de facebook de una serie de reuniones que mantuvo y mantendrá con profesionales de la provincia que forman parte de sus equipos técnicos. La próxima reunión será en Ushuaia el 26 de agosto, tras lo cual se prevé un encuentro en Tolhuin.

La candidata a diputada por el Frente Tierra de Unión se reunió este fin de semana con un equipo de profesionales y dio cuenta en su perfil de Facebook de los alcances de ese encuentro. Colazo manifestó que se reunió en Río Grande, con un grupo de jóvenes profesionales con los cuales comparte visión, valores y el compromiso de ayudar.

Al ser consultada por este medio, la abogada, concejal y candidata a diputada nacional aseguró estar “pensando y produciendo lineamientos para proyectar el futuro. Lo hacemos desde la experiencia y el orgullo de formar parte de un proyecto político. Creo que no es posible transformar el destino de los pueblos sin compromiso de la política y esto es lo que hemos marcado con este trabajo que iniciamos”.

“Tenemos una cantidad enorme de recursos y más desafíos, porque es mucho el potencial que tenemos como provincia y creo que no hay mejor política que la buena gestión que es la que le soluciona la vida al vecino”, dijo Colazo para agregar que “somos dirigentes comprometidos con los destinos de la provincia. Aún hay mucho para trabajar y no hay lugar para la improvisación”.

También manifestó que abordaron temas como trabajo, turismo, salud, educación, vivienda, agua y geopolítica teniendo como eje rector la sustentabilidad.

