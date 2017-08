(AUDIO) El padre de Joaquín Elizalde habló sobre la campaña solidaria y negó las acusaciones

Luego de una acusación por parte de Daiana Molina, quien señaló que “Rodrigo Elizalde se quedaba con el dinero de la campaña solidaria de su hijo Joaquín” -derivado en Buenos Aires hace dos meses-, el padre del niño aclaró la situación y dijo que “ella no tiene derecho a ensuciarme así porque en ningún momento se lucró con esto”. Además, solicitó que “lo dejen hablar con su hijo”.

“Yo no tengo comunicación todos los días con él porque no me atienden el teléfono, llamo al Hospital para que me den un parte y saber como está. Si bien con Daiana (Molina) no tenemos la mejor relación al segundo día que lo derivaron a Joaquín me fui a Buenos Aires. Yo manejaba un taxi y tuve que dejar el trabajo para irme dos meses, por eso me manejaba con las urnas. Esos dos meses fueron de terror”, señaló Elizalde en los estudios de AIRE LIBRE FM.

Utilizando su derecho a réplica, luego de que la madre de Joaquín señaló que el “lucraba con la necesidad de su hijo“, aseveró: “Yo quiero aclarar que no hay urnas hace más de veinte días, si quedó alguna no es nuestra. Las familias en vez de colaborar para que el niño esté bien se dedicaron a pelearse”.

“En ningún momento se lucró con esto. Yo puedo comprobar todo con tickets, además tengo fotos con Joaquín en el cine o cuando salimos a comer. Yo no tengo nada que decir, es una excelente madre, pero salir a ensuciarme así no es la forma. Me conocen mucho aquí en Río Grande porque vivo hace 15 años”, cerró.





